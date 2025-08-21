Войната в Украйна:

Клон падна и затисна малко дете в Бургас

21 август 2025, 13:50 часа 134 прочитания 0 коментара
Клон падна и затисна малко дете в Бургас

Изсъхнал клон падна и затисна малко дете в градинката до "Часовника"в Бургас. Инцидентът е станал в сряда. За него съобщи в социалните мрежи общинският съветник и баща на момиченцето Тодор Ангелов. Детето е на 9 години и си е играело с приятели. Тогава от около 10 метра върху него пада голям изсъхнал клон и го затиска с короната.

Как се стига до инцидента?

"Стоях на пейката в градинката и децата си играеха - моята дъщеря с още момиченца. В един миг се чу звук на отчупване и докато реагирам, докато извикам на дъщеря ми да се дръпне, от 10 метра падна клон и за щастие тя беше по-встрани, върху нея падна короната на клона, а не големия тежък ствол. После се опитах да го преместя, но не успях - беше много тежък", разказа в ефира на БНР бащата.

Ангелов поясни, че детето е в добро физическо състояние, въпреки уплахата и стреса. Има охлузвания по ръцете и краката, както и драскотини по лицето. Лекува се в домашни условия.

Относно изсъхналите дървета в Бургас, които от години са тема за дебати както сред граждани, така и сред общинските съветници. 

"Администрацията на Община Бургас, в стремежа си да се презастрахова, започнаха да режат дърветата по най-дивашкия начин. Изпращат фирми, които по документи може би имат специалисти, но на практика тези хора не са на терен. Изпращат хора, които според мен са необразовани, и режат дърветата в нарушение с всички правила от дебелата част", посочи бащата. 

Тодор Ангелов, в качеството си на общински съветник, призовава гражданите да сигнализират в общината, ако видят сухи дървета или такива, които застрашават минувачите.

 

 

 

Виолета Иванова
