Войната в Украйна:

Бизнес активността в еврозоната е невиждана от 15 месеца

21 август 2025, 13:39 часа 197 прочитания 0 коментара
Бизнес активността в еврозоната е невиждана от 15 месеца

Бизнес активността в еврозоната нараства през месец август, най-вече благодарение на ръста на новите поръчки за първи път от месец май 2024 г., което спомага за най-бързото разширяване на общата активност от 15 месеца насам, въпреки продължаващата слабост на износа. Това показва най-новото проучване на Hamburg Commercial Bank, съставено и публикувано от S&P Global и цитирано от агенция Ройтерс.

Най-високо ниво от май 2024 г.

Предварителният композитен индекс на мениджърите по доставките PMI, отчитащ активността на бизнеса в еврозоната, се повишава до 51,1 пункта през август спрямо 50,9 пункта през юли, което е трето поред месечно увеличение и най-високото ниво от май 2024 г.

Още: Инфлацията в ЕС расте, докато в еврозоната остава без промяна

Индексът остава над границата от 50 пункта, разделяща растежа от свиването и е над прогнозата на анализатори, анкетирани от Ройтерс, които очакваха спад до 50,7 пункта.

"Ситуацията се подобрява. Икономическата активност се е повишила както в производството, така и в услугите. Като цяло наблюдаваме леко ускорение на растежа през последните три месеца", коментира главният икономист на Hamburg Commercial Bank Сайръс де ла Рубия.

Индексът на мениджърите по доставките в сектора на промишлеността PMI, който от три години е под 50 пункта, се повишава до 50,5 пункта през август при 49,8 пункта през юли.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Бизнес активността в еврозоната расте с най-бърз темп от година

Производството нараства с най-бързите темпове от близо три години и половина, като подиндексът се повишава до 52,3 пункта през август спрямо 50,6 пункта през юли.

Активността в сектора на услугите продължава да се разширява, но с по-бавни темпове, като индексът на мениджърите по доставките се понижава до 50,7 пункта през август при 51 пункта през юли.

Германия, най-голямата икономика в Европа, регистрира най-бързия си растеж от март, водена от солиден растеж на производството въпреки слабите резултати в сектора на услугите.

Спадът във Франция се забавя до незначителен, най-малкият за една година, докато растежът в останалата част от еврозоната продължава, макар и леко забавен.

Фирмите продължават да наемат персонал за шести пореден месец, а създаването на работни места се ускорява с най-бързия си темп от юни 2024 г. Увеличението на заетостта се концентрира в сектора на услугите, докато производителите продължават да съкращават работна сила.

Инфлационният натиск се засилва през август, като производствените разходи се повишават с най-рязкото темпо от пет месеца насам. Инфлацията на разходите в сектора на услугите се ускорява до най-високото си ниво от март насам, докато производствените цени в целия блок се увеличават с най-бързите темпове от четири месеца насам.

"Европейската централна банка (ЕЦБ) може би ще се стресне малко от нарастващия ценови натиск в сектора на услугите. В крайна сметка тя разчита на по-бавния растеж на заплатите, за да помогне за намаляване на инфлацията в тази ключова част от икономиката", заявява Сайръс де ла Рубия.

"Въпреки това има известно облекчение във факта, че инфлацията на цените на производител в сектора на услугите остава повече или по-малко стабилна", допълва той.

Проучване на Ройтерс показва, че взимащите решения за паричната политика в ЕЦБ ще изчакат до декември, ако решат да намалят лихвените проценти още веднъж, но вече няма консенсус в мнозинството за това къде ще бъде депозитната лихва до края на годината.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
еврозона PMI бизнес активност икономика на еврозоната
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес