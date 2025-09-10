Пожар пълзи към къщите в квартал на Скопие

Голям пожар избухна в квартал „Илинден“ на Скопие, в непосредствена близост до домовете. Огънят обхвана суха трева, което го разгаря и го разпространява към къщите.

На място са изпратени екипи на противопожарната бригада, които се борят да локализират пламъците и да предотвратят застрашаване на сградите и жителите.

Все още няма официална информация за причините за пожара или за евентуално пострадали, а жителите с тревога наблюдават как огънят се разраства.