Пожар пълзи към къщите в квартал на Скопие

10 септември 2025, 15:52 часа 226 прочитания 0 коментара
Голям пожар избухна в квартал „Илинден“ на Скопие, в непосредствена близост до домовете. Огънят обхвана суха трева, което го разгаря и го разпространява към къщите.

На място са изпратени екипи на противопожарната бригада, които се борят да локализират пламъците и да предотвратят застрашаване на сградите и жителите.

Все още няма официална информация за причините за пожара или за евентуално пострадали, а жителите с тревога наблюдават как огънят се разраства.

Спасиана Кирилова
