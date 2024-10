Пожар в поредно руско предприятие, свързано с производство на ракети (ВИДЕО)

Пожар е избухнал в сграда на Специализирания институт за машини, намиращ се в близост до руската столица Москва.

За момента руските информационни източници не коментират случващото се - известно е, че продуктите на института се ползват от руския военнопромишлен комплекс, специално що се отнася до производство на ракети, авиационно дело и енергийни обекти

