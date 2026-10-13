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Пожар във влак блокира хиляди пътници по линията Мадрид-Барселона (ВИДЕО)

13 октомври 2026, 6:48 часа 578 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Пожар във влак блокира хиляди пътници по линията Мадрид-Барселона (ВИДЕО)

Повече от 11 000 пътници бяха блокирани в Испания след пожар във влак по високоскоростната линия Мадрид - Барселона. Инцидентът парализира най-натоварената железопътна артерия в страната точно в пика на пътуванията след празничния уикенд. Причина за транспортния хаос стана пожар във влак на компанията Renfe, пътуващ от Мадрид за Фигерес. Всички 280 пътници на борда са евакуирани.

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Инцидентът наложи изключване на захранването на контактната мрежа и спиране на движението по най-натоварената железопътна линия в страната точно в пика на завръщането на хиляди хора след дългия празничен уикенд.

Общо 28 влака са били блокирани по гарите между Мадрид и Барселона. В крайна сметка за засегнатите пътници бяха осигурени извънредни автобуси и възможности за безплатна замяна или възстановяване на стойността на заплатените билети. Движението по високоскоростното трасе постепенно се възобновява по един коловоз след разрешение на държавната компания за железопътна инфраструктура.

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Испания Барселона Влакове пожар
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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