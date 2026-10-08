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Жилищна криза и заплати: Нова мощна стачка парализира Испания

08 октомври 2026, 6:00 часа 522 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Жилищна криза и заплати: Нова мощна стачка парализира Испания

Най-големите профсъюзи в Испания свикаха обща стачка за 11 ноември, за да повишат натиска по отношение на жилищната криза и възнаграждението на труда преди предсрочните парламентарни избори, предаде Франс прес. Общият съюз на трудещите се и Профсъюзната конфедерация на работническите комисии призоваха населението "към мобилизация в името на по-добро заплащане на труда, достойни жилища и въвеждането на ценови контрол заради инфлацията, която подяжда нашата покупателна способност". Още: Отиде си възрастната испанка, вдъхновила мащабните протести, довели до предсрочни избори (ВИДЕО)

Поражение за Педро Санчес на предсрочните избори

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Поражение за Педро Санчес на предсрочните избори в Испания може да дестабилизира Европейския съюз, като постави социалистите и демократите в по-слаба позиция в Брюксел и ги тласне към по-конфронтационен подход.

Санчес е единственият лидер от социалистическото семейство, който в момента управлява голяма държава от ЕС, и осигурява лявоцентристки противовес на решенията в Европейския съвет, където преобладават дясноцентристките сили. Испанските евродепутати формират най-голямата национална делегация в групата на социалистите и демократите в Европейския парламент, а когато Санчес постигне споразумение в Съвета на ЕС, испанските евродепутати обикновено успяват да прокарат позицията му в рамките на групата, дори когато има вътрешна опозиция.

Смяна на правителството в Мадрид би нарушила това неформално равновесие, заявиха пред POLITICO високопоставени представители на групата на социалистите и демократите. Според социологическите проучвания страната може да избере управление, начело с дясноцентристката Народна партия, която вероятно би си партнирала с крайнодясната партия "Вокс".

"Може да се появи изкушение решенията на Съвета да бъдат разглеждани по-критично, ако вече няма социалистически премиер на голяма държава", заяви Рене Репаси, ръководител на делегацията на германската ГСДП в Европейския парламент.

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Друг високопоставен евродепутат от групата на социалистите и демократите заяви, че Санчес е помогнал да се "балансират" решенията на масата на лидерите и че отсъствието му би разклатило неформалния съюз между социалистите и демократите, либералите и дясноцентристката Европейска народна партия, на който председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен разчита за приемането на законодателството.

"Ако решенията, които излизат от масата на лидерите, и насоките, които тя дава на Комисията, станат по-консервативни, за прогресивните сили ще бъде по-малко привлекателно да се чувстват част от това управляващо мнозинство", каза евродепутатът, пожелал анонимност, за да говори за чувствителни въпроси, свързани с групата.

Социалистите и демократите вече загубиха позиции и в други направления в Брюксел. След като европейските избори през 2024 г. изместиха Европейския парламент надясно, ЕНП прие част от законодателството с подкрепата на крайнодесни групи. Социалистите имат по-слабо представителство в националните правителства и разполагат с по-малко свои комисари, което доведе до повтарящо се напрежение и опити за възстановяване на съюза. Ако Санчес си тръгне, последните лявоцентристки лидери ще бъдат Мете Фредериксен в Дания и Роберт Абела в Малта, докато Магдалена Андершон се опитва да състави правителство в Швеция. Още: Политическа криза в Испания: Педро Санчес обяви предсрочни избори през ноември

Изборите в Испания ще дадат старт на година на ключови гласувания в големи страни от ЕС, включително Италия, Полша и Франция, където крайнодесният "Национален сбор" води в социологическите проучвания преди президентските избори през 2027 г. Крайнодесните сили в Брюксел натискат ЕНП да се откаже от забраната си за сътрудничество с тях и да прекъсне традиционните си връзки със социалистите и демократите.

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Испания Протести Заплати Педро Санчес жилищна криза
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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