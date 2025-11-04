Покровск е все повече имиджов залог. Отговор как Русия се справя с най-силното украинско оръжие - FPV дроновете (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украйна на практика е загубила Покровск, украинските войници, които го защитават и които защитават Мирноград (на североизток в съседство до Покровск) трябва да бъдат незабавно изтеглени. "Ако съвсем скоро не бъде подписана заповед за изтегляне на войските от Покровск и Мирноград, може да се окажем в ситуация не просто на загуба на значителен брой максимално мотивирани десантчици и морски пехотинци (за имуществото на стотици милиони вече мълча, то е загубено). Можем да се окажем в ситуация, при която дупката във фронта никой няма да я закърпи, а укрепленията, изкопани в нашия тил, бързо ще преминат към врага". Думите са на Виталий Дейнега, създател на украинския фонд "Върни се жив", който е една от най-видимите украински доброволчески инициативи.

Чрез социалните мрежи Дейнега заяви, че украинският генщаб не отразява реално какво става в района на Покровск. Той е категоричен, че стоящите на позициите си трябва да бъдат спасени, с изрична заповед за изтегляне, иначе няма да си тръгнат. "И не бива да се боим от спад на рейтинга, защото избори няма да има: догодина отново ще има война. И с някого ще трябва да се воюва", алармира доброволецът.

Мъглата на войната: от мрак до надежда и обратно

В дневния си анализ ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, дава следната оценка – изглежда руските войници успяват да провеждат операции в самия Покровск с все по-голяма лекота. Конкретно за пример с украинска бомбардировка с умни бомби в южната част на Мирноград, както и цитати от украински военни и украински телеграм канали, че руската армия продължава с опитите си да установи устойчиви позиции в Покровск, включително за оператори на дронове и натрупвайки все повече жива сила. Украинският президент Володимир Зеленски вече коментира, че Русия хвърля огромно количество умни бомби в района на Покровск – половината от всички на фронта в момента, но говори все още с тон на оптимизъм, като наблегна на следното извън военните действия: Киев очаква ЕС най-после да вземе решение за рамката от поне 140 млрд. евро, която германският канцлер Фридрих Мерц предлага като заем за Украйна, но гарантиран със замразени руски активи. Белгия засега е най-силно против, защото повечето активи са на нейна територия и я е страх, че в бъдеще при определени обстоятелства Русия би могла успешно да я осъди, ако сега ги предаде на Украйна – Още: Зеленски: Половината изстреляни от Русия управляеми бомби са срещу Покровск

Ukrainian forces located a Russian command post, and on the same day, aviation wiped it out with heavy guided bombs, reportedly taking out Russian personnel, including officers. pic.twitter.com/tRRCg32Rmj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 3, 2025

Факт е обаче, че откъм Добропиля т.е. северния фланг на Покровск Украйна води успешни контраатаки и поставя под натиск линията Родинско – Мирноград, която руснаците не владеят сигурно и по този начин още не могат да завършат оперативното обкръжение на Покровск. Организираме щурмови операции в сектора на фронта (южно) от Добропиля (към Родинско), потвърди и главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски. Видеокадри, подсказващи правотата на думите му, постоянно излизат в социалните мрежи, а Седми корпус на ВСУ вече оповести, че руснаците не са успели да пресекат пътя между Покровск и Мирноград (Н-2). От руска страна, един от известните военни телеграм канали, съобщава (КАРТА) за украински опит за пробив през Родинско, но го описва като неуспешен и че украинските части били заклещени засега. ISW прави следното заключение – именно действията на украинците откъм Добропиля оставят джоба Покровск – Мирноград отворен засега, защото Втора общовойскова руска армия има далеч повече успехи в Покровск от юг и от запад – Още:

A joint GUR and Armed Forces operation is ongoing in Pokrovsk, reinforced Ukrainian units are trying to stabilizing the front, pushing Russians out of the industrial zone and cutting supply routes. pic.twitter.com/RyhiIJD029 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 3, 2025

Оборона міста Покровськ(Донеччина)

очима спецпризначенці 18-го Центру спеціального призначення Військової служби правопорядку pic.twitter.com/yMoeT6ZzAB — Мисливець за зорями (@small10space) November 1, 2025

Родинське, Покровський район, Донеччина з висоти пташиного польоту

Чума російського фашизму цілеспрямовано перетворює ще одне місто Донбасу на попіл pic.twitter.com/PslJ6EHNud — Мисливець за зорями (@small10space) November 1, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

На практика няма никаква промяна в интензивността на бойните действия в Украйна на дневна база. Съгласно официалните украински данни, на 3 ноември е имало 163 бойни сблъсъка, с 1 повече от 2 ноември. Руснаците са хвърлили 147 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 13 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 15 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4574 изстреляни снаряда, като това е с около 400 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала 6411 FPV дрона, което е с около 1000 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Покровск е основен фокус, както е ясно на всеки, който поне малко се интересува от военните действия. Там по украински данни за последните 24 часа са спрени 55 руски пехотни атаки, а руският военнопропаганден телеграм канал „Два майора“ настоява, че блокираните в самия Покровск украински части няма как да се измъкнат, въпреки яростните украински контраатаки. Още 19 е имало в съседното от юг Олександриевско направление, а в направлението от Торецк към Константиновка са били 17, това е североизточно от Покровск и Мирноград. В Купянското направление е имало 14 бойни сблъсъка – "Два майора" твърди, че логистиката в самия Купянск е много трудна и за украинците, и за руснаците, в Лиманското направление – 11. В най-северната част на Харковска област продължава бавния руски напредък на територията на Вовчанск:

video + tweet showing the side of the building the drone enters from: https://t.co/vRrOPv45DT pic.twitter.com/39jkXVqbhh — Bielitz (@Bielitzling) November 3, 2025

Украинският военен канал "Офицер" твърди, че все още руснаците не могат да се инфилтрират в самата Константиновка, но увеличават интензивността на опитите. Според него, скоро няма да се говори за Часов Яр, защото руската армия ще атакува Константиновка изцяло откъм Торецк т.е. от югоизток на северозапад.

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, отново обръща внимание на руската тактика с използване на малки щурмови групи, които да откриват пролуки в украинските отбранителни линии и постепенно да установяват по-сигурни позиции там, с натрупване на още жива сила. Машовец прави следното заключение – руското военно командване вече е разработило сложен метод за водене на сухопътни бойни действия, който е по-успешен срещу FPV дроновете на Украйна от директните масирани щурмове с бронирана техника. Конкретно:

по-добро разузнаване и събиране на информация каква е силата и какви са военно-техническите възможности на украинските части в даден сектор на фронта (специално внимание се обръща на украинските оператори на дронове и контролните им пунктове, като се прави списък с приоритетни цели за руската артилерия и FPV дронове, ползват се дори сателитни данни);

атаки с малки щурмови групи там, където разузнаването сочи, че украинската защита е най-слаба (като брой войници и брой FPV дронове и други оръжия) – атаките се прикриват с концентриран артилерийски огън, с бомбардировки с авиобомби, ракетни удари и удари с дронове, електронно заглушаване, когато цел е украински екип от оператори на FPV дронове, а руските щурмоваци често се маскират като цивилни в градски райони за заблуда. Много важен елемент като цел на атаката приоритетно е да се прекъсне определена логистична линия и така да се внесе повече хаос в украинската отбрана, за да няма централизиран отговор. "Лишени от боеприпаси и провизии, с многобройни малки вражески пехотни групи по фланговете и в тила си, украинските части бързо губят бойната си способност", обяснява Машовец;

пращане на по-големи подкрепления след първоначалния успех по инфилтриране, след като щурмовата група е атакувала успешно украински опорен пункт и трябва да го удържи срещу ответен удар. Ако украинците обаче имат достатъчно дронове и достатъчно войници, те спират дори най-малките руски щурмови групи преди да могат да влязат в бой "гърди в гърди" за поредната опорна точка, само че не навсякъде на фронта е така. Пример за успешна украинска отбрана е Часов Яр – там малките щурмови групи на десантчиците от 98-ма руска въздушно-десантна дивизия и до момента не успяха да създадат достатъчно малки пробиви, за да настъпят напред по-големи подкрепления, без да бъдат "съсечени" от рояци от FPV дронове. Друг пример, положителен за украинците – секторът южно от Добропиля. Обратният пример за момента са Покровск и Купянск, според украинския военен експерт – в тези два района достатъчно на брой малки руски щурмови групи се вклиниха в украинските отбранителни линии, за да ги отслабят толкова, че да са възможни по-масирани руски настъпления, с по-големи групи и по-малка заплаха те да бъдат унищожени от украинските FPV дронове. Специално за Покровск като важи опорни пунктове за руската офанзива украинският анализатор посочи селата Котлино, Зверово и Троянда, по южната дъга на Покровск, както и индустриалната зона в западната част на града. Този руски тактически механизъм е много успешен в условията на градска среда, когато малките щурмови групи имат повече прикрития по пътя си. Машовец ясно казва и друго – руснаците са създали специални групи, които са ловци на украински оператори на дронове – такава е например руската група "Рубикон".

Още: Путин замита военното престъпление в Мариупол. Тръмп с нов срок за край на войната (ОБЗОР – ВИДЕО)

И тази нощ войната на дронове беше с висок интензитет. Русия е изстреляла общо 130 дрона клас "Шахед", "Гербер" и примамки по цели в Украйна, както и 1 балистична ракета "Искандер-М" плюс 6 модфицирани зенитни ракети С-300 от Курска област. Свалени са 92 дрона, а на 14 места в Украйна има удари. В Днепропетровска област има 1 загинал човек и 11 ранени, след като са поразени магазин с кафене и жилищен имот.

От украинска страна има въздушен удар в Довжанск/Свредловск, по руски оръжеен склад. Още поражения бяха нанесени от украинските далекобойни дронове в самата Русия, научете: Удар след удар: По две руски рафинерии, едната на "Лукойл", и две ел. подстанции в Русия (ВИДЕО)

Dovzhansk, occupied Luhansk region. Ammo detonations reported after a UAV strike. Yesterday, an oil depot was also hit in Dovzhansk. pic.twitter.com/eQH5Zx4Ovb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 3, 2025