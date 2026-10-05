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Политическа криза в Испания: Педро Санчес обяви предсрочни избори през ноември

05 октомври 2026, 10:42 часа 359 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Политическа криза в Испания: Педро Санчес обяви предсрочни избори през ноември

Испанският премиер Педро Санчес свика предсрочни парламентарни избори за 29 ноември. Той направи това в извънредно обръщение тази сутрин, след като в петък парламентът блокира мерките на правителството за справяне с жилищната криза. Гласуването беше предшествано от масови протести заради проблемите с достъпността на жилищата.

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"За да направим повече, трябва да обновим и разширим подкрепата на хората", посочи Санчес, който е премиер от 2018 г. Той добави, че целта му е "да осигурим много по-широко прогресивно мнозинство в парламента".

Санчес прекара уикенда в консултации с министри и висши представители на своята Социалистическа партия, преди да реши дали да продължи управлението до края на парламентарния мандат, или да свика избори.

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Решението идва i след трудни за коалиционното правителство месеци, през които то срещаше затруднения при осигуряването на подкрепа в Конгреса на фона на корупционни скандали, засягащи близки до партията му фигури, и тежка миграционна криза в Сеута.

Въпреки спекулациите за предсрочен вот Санчес многократно е заявявал, че изборите ще се произведат през 2027 г. и че възнамерява да довърши пълния си четиригодишен конституционен мандат.

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Испания предсрочни парламентарни избори Педро Санчес жилищна криза
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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