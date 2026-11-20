Водач на лек автомобил "Фолксваген Голф" блъсна майка с количка на кръстовището между бул. "Априлско въстание" и ул. "Странджа" в Разград. След катастрофата движението в района на инцидента се регулира в едната лента от екипи на "Пътна полиция".

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23-годишната жена с детето си на година и четири месеца и 25-годишният баща пресичали булеварда на пешеходна пътека, когато върху тях връхлетял 44-годишният шофьор с колата си. Детето е откарано за преглед в МБАЛ-Разград, където е установено, че има охлузни рани по лицето. Няма други пострадали при произшествието. В момента се извършва оглед и се изясняват причините, довели до катастрофата.

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