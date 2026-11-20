Мениджърът на Арсенал Микел Артета потвърди, че един от основните играчи на отбора ще пропусне редица ключови срещи и по всяка вероятност ще отсъства до края на годината. Става въпрос за Букайо Сака, който ще бъде извън игра още четири седмици. Английският национал не е на линия за шампионите от края на октомври, когато получи травма по време на срещата с Байерн Мюнхен в Шампионска лига. Сега стана ясно, че той ще отсъства поне още месец.

Артета потвърди, че Сака ще отсъства по-дълго от очакваното

По време на пресконференцията си Артета обяви: "Направихме още един преглед и състоянието му се подобрява много добре. Но изглежда, че ще се наложи да отсъства около осем седмици. В момента са четири, така че все още му остава известно време, преди да се върне." През следващите четири седмици Арсенал има натоварен график, включващ гостуване на Нюкасъл и мачове срещу Борусия Дортмунд, Манчестър Сити, Брентфорд, Тотнъм, Реал Мадрид, Борнемут и Манчестър Юнайтед, като се очаква Сака да отсъства от повечето от тях.

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Освен на Сака стана ясно, че Артета няма да може да разчита и на Мартин Зубименди в следващите мачове. Той получи контузия по време на срещата между Испания и Англия от международната пауза. Феновете на "артилеристите" все пак получиха една добра новина. Тя засяга състоянието на защитника Уилям Салиба, който най-накрая ще се завърне в състава на Артета след дълго отсъствие. Очаква се той да бъде титуляр в двубоя с Нюкасъл в събота, 21 ноември, от 19:30 часа българско време.

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