70 хил. на протест в Мадрид, във Валенсия жестоки сблъсъци заради криза с имотите (ВИДЕА)

70 000 души се събраха в Мадрид на протест срещу жилищната криза, като някои носеха плакати с призив за общонационална стачка. Във Валенсия пък се стигна до сблъсъци, предаде ЕФЕ. В градове в цялата страна бяха организирани общо над 50 подобни протеста, организирани от Съюза на наемателите. Това се случва след отхвърлянето вчера в Конгреса на депутатите (долната камара на парламента) на внесените от правителството мерки за справяне с жилищната криза.

Поражението в парламента на внесените от правителството на малцинството мерки подхрани спекулациите, че е възможно премиерът Педро Санчес да обяви предсрочни избори, вместо да чака редовните, насрочени за 2027 година.

Протестиращите искат 50-процентно намаление на наемите, въвеждане на договори за наем с неопределен срок и отчуждаване на жилищата от „хищническите фондове“.

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🚨🇪🇸Chaos in Valencia, Spain as thousands of protesters clash with police and break through barricades.



Protesters in Valencia are breaking through police lines in an attempt to storm a real estate summit taking place in the city. pic.twitter.com/85RM75EjVX — Mario ZNA (@MarioBojic) October 3, 2026

Violencia policial hoy de los agentes de la Policía Nacional contra los manifestantes por la vivienda digna en Valencia. Matones con placa. pic.twitter.com/GCXcMO3BlR — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) October 3, 2026

В изявление пред медиите говорителката на Синдиката на наемателите Валерия Раку подчерта, че обществената мобилизация се дължи на гнева, предизвикан от изгонването на възрастна жена от Мадрид от дома ѝ на 23 септември. „Вчера установихме, че имаме Конгрес, заложник на рентиерството. Конгрес, напълно откъснат от реалността на улицата, напълно откъснат от това социално мнозинство, от този социален консенсус, който съществува сред цялото ни население, че рентиерството е рана в нашето общество и че трябва да му сложим край“, заяви Раку.

Коментирайки спекулациите за евентуално обявяване на предсрочни избори тя добави: „Това е предупреждение към всички. Няма да търпим още четири години, без да се заемем с решаването на проблема“. Тя също призова за общонационална стачка.

Снимка: Getty Images

Междувременно по време на демонстрацията във Валенсия се стигна до сблъсъци с полицията, като девет служители на Националната полиция са били ранени.

Протестът в Барселона пък бе отменен поради неблагоприятните метеорологични условия.

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🇪🇸🚨Breaking: Housing rights protesters clash with police after trying to enter a real estate investment summit.



📍🇪🇸: Outside Palau de les Arts Reina Sofía, City of Arts and Sciences, #Valencia , #Spain . pic.twitter.com/AvmAoT1XHH — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 3, 2026