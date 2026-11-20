Надзорният съвет на Байерн Мюнхен е заел ясна позиция в продължаващия дебат около Джамал Мусиала. Германският национал почти не играе, но въпреки това остава една от най-обсъжданите теми около клуба. Преди няколко седмици почетният президент на баварците Ули Хьонес предизвика размирици с коментарите си относно здравословните проблеми на 23-годишния футболист и неговия доходоносен договор. Според "Sport Bild" на заседанието на надзорния съвет в понеделник членовете на надзорния съвет са застанали единодушно зад почетния президент и дългогодишния мениджър на клуба.

От ръководството на Байерн коментираха изказванията на Хьонес

Наскоро Хьонес заяви: "Той страда от заболяване, което не може лесно да бъде излекувано, но може да се контролира сравнително добре с медикаменти. Но дали някога отново ще достигне нивото на игра, което е имал някога... Но той все още получава заплата. Представете си, че сега Байерн трябва да поставя под въпрос неговия договор и дали той може да изпълнява това, което е заложено в него."

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Два припадъка по време на подготовката за настоящия сезон разкриха също, че германският национал страда от неврологично заболяване, което предизвиква кратки, временни, но лесно лечими моменти на загуба на съзнание. Това е форма на епилептичен пристъп. Изпълнителният директор на клуба Ян-Кристиан Дресен публично заяви, че разбира коментарите на Хьоенес от преди няколко дни: "Мисля, че Ули Хьоенес беше движен преди всичко от едно нещо: загриженост за клуба, но и отговорност към играча. Всички ние носим отговорност към клуба. Надяваме се Джамал да се върне. Със сигурност ще му е нужно време. Ще преценим ситуацията и ще седнем на масата със семейството и мениджърите му."

Ръководството на Байерн се съсредоточи предимно върху финансовата страна, докато треньорът Венсан Компани, който вече се е възстановил от заболяването си, се обърна към темата за футбола на пресконференцията в четвъртък: "Усещаме и вярваме, че Джамал ще се върне на терена и ще покаже на какво е способен. Моята роля е да гарантирам, че Джамал ще успее в Байерн Мюнхен и че ще излезе от тази ситуация като по-добра версия на себе си."

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