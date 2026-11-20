Падането на две руски ракети и на един дрон на територията на Полша вероятно е провокация, планирана така, че да съвпадне с началото на военните учения на "Коалицията на желаещите". Това каза днес полският премиер Доналд Туск, цитиран от Асошиейтед прес. Нарушенията на полското въздушно пространство в петък "не изглеждат случайни", подчерта Туск. "Знаем, че това, което падна на полска територия, е дошло от Русия. Следователно – и това не е само моя оценка, а и на нашите чуждестранни партньори, включително тези от НАТО – това не изглежда като инцидент. Изглежда, че имаме работа с умишлена провокация", добави Туск.
‼️Polish PM Donald Tusk says Russian missiles fell near the location of Coalition of the Willing military exercises, raising suspicions of a deliberate provocation. He rejected suggestions that the missiles and drone were Ukrainian, saying their Russian origin was confirmed by foreign partners, including NATO's secretary general. Tusk also criticized the cautious US response, saying Washington fears triggering further escalation but that he does not always agree with its assessment. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 20, 2026
Polish Prime Minister clashes with Trump over Russian missiles and drones entering Poland Donald Tusk believes that repeated violations of Polish airspace by Russia cannot be accidental. Trump, meanwhile, claimed that Putin had supposedly sent drones and several small missiles into Poland by mistake. In a symbolic coincidence, one of the missiles landed near the site of the Coalition of the Willing military exercises. “We know for certain that these were Russian weapons,” Tusk stressed. The Polish prime minister believes the US is reluctant to respond too forcefully to such incidents out of fear of escalating tensions with Russia.— NEXTA (@nexta_tv) November 20, 2026
Или Русия не знае какво прави, или...
Якуб Годзимирски, изследовател в Норвежкия институт за международни отношения (NUPI), коментира пред VG две възможни обяснения за руските ракети и дрон на полска територия. Според първата, Москва може умишлено да е поела риск и да е тествала реакцията на съседните държави. Според втората, Русия може да е загубила контрол над ситуацията.
Още: Тръмп: Путин по погрешка е пратил дронове и "малки" ракети в Полша (ВИДЕО)
"Или това се прави умишлено, което означава, че Русия е готова да поема рискове. Или Русия не знае какво прави. Когато загуби контрол над ситуацията, това може да доведе до ескалация на войната. И двата варианта биха могли да имат много негативни последици", посочи изследователят.
Русия премина нови граници
Това е една от най-големите последици, които Полша е усетила досега от руските атаки срещу Украйна от началото на пълномащабната война. Това заяви на свой ред полският министър на отбрана Владислав Косиняк-Камиш. "Това показва, че Русия по никакъв начин не намалява ескалацията или не я спира, а по-скоро преминава нови граници. Ще се обърна към генералния секретар на НАТО да отдели допълнителни сили и ресурси в подкрепа на операция "Източен страж"", добави министърът.
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте осъди "сериозните нарушения" на въздушното пространство на Полша. "Самолети на НАТО бяха вдигнати по тревога в отговор. Тези инциденти са очевидно опасни – последица от войната, която Русия продължава да води срещу Украйна. Осъждам атаките на Русия, както и продължаващата ѝ война", заяви Рюте в социалната мрежа Екс.
Още: Доналд Туск след руските ракети и дрон в Полша: Трябва да реагираме, но САЩ не искат (ВИДЕО)