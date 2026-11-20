Депутатът от "Продължаваме Промяната" Велислав Величков отрече да е имало квотно разпределение при избора на новия ВСС и заяви в студиото на "Още от деня" по БНТ, че големият тест пред него ще бъде изборът на нов главен прокурор. Величков предупреди за възможни опити за влияние от страна на бивши главни прокурори и определи проверката срещу ръководителя на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова като първо сериозно изпитание.

Изборът на новия Висш съдебен съвет е първата крачка към независимо правосъдие, но големите изпитания тепърва предстоят, каза Величков. Той отхвърли обвиненията, че изборът на членовете на ВСС е бил резултат от политическа сглобка и предварително разпределение на местата.

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"Ние сме водили сериозни разговори в една зала в Народното събрание няколко пъти през последната седмица, докато стигнем до консенсус за имената. И то без квотно разпределение. Няма наши кандидати на "Продължаваме Промяната". С изключение на господин Васил Пандов, който не беше избран, нашите кандидати дойдоха от номинациите на професионалните и гражданските организации. Най-хубавото, което се случи, и то за първи път от 36 години насам, е, че имаше номинационна процедура от гражданския сектор. Имаше 27 номинационни предложения. От тях ние харесахме шест и ги предложихме. Депутатите следваха това, което гражданите предложиха", каза Величков.

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По думите му при подбора са отпаднали кандидатури на магистрати със съмнително кариерно израстване и зависимости от административни ръководители в съдебната система. Величков заяви, че би участвал в обществен и професионален дебат по бъдещ конституционен проект, но изрази притеснение, че в заявките на управляващите липсва конкретно предложение за ограничаване на правомощията на главния прокурор.

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"Не видях нито едно изречение за ограничаване на правомощията на главния прокурор. Това силно ме тревожи. Но ако те все пак пуснат в обществен и професионален дебат този конституционен проект, който бъде написан, аз лично с удоволствие ще се включа", каза той.

Според него непосредствен приоритет са и промените в Закона за съдебната власт, включително тези за командироването на магистрати, тестването и избора на Инспектората на ВСС. Депутатът призна, че около част от кандидатурите за ВСС е имало сериозни спорове заради съмнения за зависимости и влияние на различни лобита.

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"Всички бивши главни прокурори имат огромно влияние все още в съдебната система. Всъщност не са само прокурори, защото има и бивши върховни съдии, които имат огромно влияние и в момента в съдебната система. Да, ще има опити за сенки, сенчесто влияние и намеса в работата на бъдещия Висш съдебен съвет. Затова един от критериите, много важен, по който ние преценявахме кандидатите, е да са устойчиви на натиска", посочи той.

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Според Величков, преди избора на нов главен прокурор прокурорската колегия на ВСС ще трябва да покаже как ще действа по проверките срещу ръководителя на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова за предполагаеми връзки с бившия следовател Петьо Петров – Еврото. "Пред избора на главен прокурор предстои много голям тест на Висшия съдебен съвет и на прокурорската му колегия. Какво правим с дисциплинарните производства, защото Емилия Русинова, която е шеф на най-властната в момента Софийска градска прокуратура, е обект на проверки за съмнителни връзки с бившия следовател Петьо Петров – Еврото? Този тест е: може ли след като тя се проверява за съмнителни връзки с бившия следовател Петьо Петров – Еврото, да остане на поста си, докато текат проверките срещу нея?", категоричен е той.

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Величков не посочи име за следващ главен прокурор, но беше категоричен, че изборът няма да бъде предрешен и ще има реална конкуренция. "Едно мога да кажа – със сигурност няма да бъде един кандидат. Няма възможност от така избраните професионална и парламентарна квота да бъде издигнат един кандидат и да не останат поне трима свободни да издигнат друг кандидат. Той ще има реална конкуренция и истинско състезание, надявам се, по всички правила, за поста на бъдещ главен прокурор", каза Величков.

Депутатът обеща, че след първите две заседания на новия ВСС ще може да представи и своя списък с имена за бъдещия главен прокурор.