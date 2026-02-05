Спорт:

В отговор на Берлин: Русия експулсира германски дипломат

Руското външно министерство обяви  експулсирането на германски дипломат като ответна реакция на подобно решение на Берлин, който на 22 януари съобщи за изгонването на руски дипломат по обвинения в шпионаж.

“Нота за обявяване на дипломатически служител от посолството на Германия в Москва за персона нон грата беше връчена на ръководителя на германската дипломатическа мисия като симетричен отговор на решението на германското правителство“, се казва в изявление на руската дипломация.

В съобщението се подчертава, че германската страна носи “пълната отговорност за новата ескалация в двустранните отношения“, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

На 22 януари германското външно министерство съобщи, че е извикало руския посланик Сергей Нечаев, за да му бъде връчено решението за експулсиране на дипломат, който е “шпионирал в полза на Русия“.

Руското посолство тогава е уведомило германската дипломация, че “неприятелските действия на Берлин няма да останат без отговор“.

Външното министерство на Русия отново определи обвиненията в шпионаж срещу своя дипломат като “неоснователни“, заявявайки, че те са “скалъпени от германското правителство в духа на “лов на шпиони““.

Спасиана Кирилова
