Полша: До момента открихме седем руски дрона

10 септември 2025, 16:07 часа 245 прочитания 0 коментара
Полското министерство на вътрешните работи днес заяви, че седем дрона или отломки от дронове са открити в Полша след нарушаването на въздушното пространство на страната от руски безпилотни летателни апарати през нощта, предаде ДПА. 

Пет дрона са открити в източния регион Люблин, уточни говорител на министерството. Един дрон се е разбил над Лодзкото воеводство в Централна Полша, а друг във Варминско-Мазурското воеводство.

Намерени са и отломки от снаряд с неясен произход.

Полицията и армията продължават издирването на дронове и части от тях, добави говорителят.

През нощта над дузина дронове навлязоха в полското въздушно пространство по време на пълномащабни руски удари срещу Украйна, съобщи командването на армията.

След инцидента полският премиер Доналд Туск поиска консултации с НАТО съгласно чл. 4 от договора на Алианса. Той предвижда разговори със съюзниците в НАТО, ако някоя от страните членки усети външна заплаха.

