Защо пъпките на коледния кактус падат

Коледният кактус (Schlumbergera spp.) е уникален заради способността си да цъфти в момент, когато повечето от вашите растения се наслаждават на зимния си сън. Коледният кактус предлага спиращи дъха цветове в най-различни цветове – от чисто бяло до розово, лилаво и нюанси на червено – което ги прави перфектни стайни растения, които ще подправят вашата празнична декорация . Но въпреки че тези растения се считат за лесни за поддръжка и могат да се адаптират към различни стайни условия, единственият стресов фактор на околната среда, към който те са напълно непоносими, е пряката слънчева светлина.

Трик с прищипване, който ще накара вашия коледен кактус цъфти като луд

Осигуряването на оптимални светлинни условия е от решаващо значение за повечето стайни растения, но още повече за коледния кактус, тъй като той е чувствителен както към продължителността, така и към интензитета на слънчевата светлина. Но как изобщо да разберете кога сте дали на тези тропически сукуленти повече от необходимия им дял слънце? Е, ако започнете да виждате признаци на изгаряне на листата в растението или ако растението започне да пуска листата си, е безопасно да предположим, че вашият коледен кактус изисква да бъде преместен в естествените си условия: ярка, но непряка слънчева светлина.

Коледните кактуси са епифитни сукуленти, произхождащи от влажните дъждовни гори на Югоизточна Бразилия и следователно свикнали да растат в топла и слънчева среда. Въпреки че в идеалния случай предпочитат два до шест часа пряка слънчева светлина всеки ден, определено не бива да прекалявате с дозировката. Тъй като са напълно непоносими към парещото следобедно слънце, вашият коледен кактус веднага ще покаже недоволството си от допълнителната слънчева светлина, като промени цвета на листата си. Твърде много слънце може да направи вашия коледен кактус по-податлив на вредители. Всъщност, това прекрасно празнично растение може дори да умре, ако го оставите да стои на слънце твърде дълго.

Когато настъпят по-студените месеци и повечето растения забавят растежа си, се появяват определени красоти. Едно невероятно зимно цъфтящо растение е коледният кактус (Schlumbergera bridgesii). Това растение се покрива с ярки цветове през по-студените сезони, като процесът на цъфтеж започва, когато нощите станат по-хладни, а дните по-къси. Въпреки че грижите за коледния кактус са сравнително лесни , той може да се сблъска с проблеми. Винаги е супер вълнуващо да видите как се появяват малки пъпки по растението, а да ги видите как падат преди цъфтежа е изключително разочароващо. Окапването на пъпките може да се случи и на коледния кактус и за да разберете защо това се случва с вашето растение, трябва да помислите за средата, в която се намира, и какво задейства процеса на цъфтеж на първо място.

Коледните кактуси обикновено окапват пъпките си поради екстремни промени в околната среда. Така че, ако вашият кактус е поставен някъде близо до източници на топлина или на течение, той може да окапва пъпките си. Тъй като често включваме отоплението си през зимата, колебанията в температурите в дома ни могат да причинят проблеми, ако растението е поставено близо до радиатор. Това светлочувствително растение ще цъфти само през тъмната зима , така че промените в светлината също могат да доведат до окапване на пъпките на вашия коледен кактус. Цъфтежът се задейства, когато нощите станат по-дълги, като коледните кактуси се нуждаят от 13 или повече часа непрекъсната тъмнина на ден, за да се залепят пъпките им. Ако тази тъмнина бъде прекъсната, пъпките им може да окапят преди цъфтежа.