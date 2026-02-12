Оставката на Румен Радев:

Заради автобусите "втора ръка": Искат цялостна ревизия в "Столичен автотранспорт"

12 февруари 2026, 11:45 часа 243 прочитания 0 коментара
Заради автобусите "втора ръка": Искат цялостна ревизия в "Столичен автотранспорт"

Да бъде направена цялостна ревизия в "Столичен автотранспорт". За това настояват общинските съветници от "Спаси София" Борис Бонев, Стефан Спасов и Андрей Зографски. Припомняме, че кметът Васил Терзиев преди дни поиска оставката на директора на общинското дружество Стилиян Манолов. Той настоява и за незабавно откриване на конкурс за професионално и устойчиво управление на дружеството.

ОЩЕ: Васил Терзиев поиска оставката на директора на "Столичен автотранспорт"

Градоначалникът обясни, че искането му е в резултат на управленски решения, които са увеличили разходите на градския транспорт, без да подобряват услугата за гражданите, и обвързват системата с дългосрочни финансови ангажименти без достатъчен контрол.

Спасов заяви преди заседанието ма Столичния общински съвет (СОС), че временното ръководство, което т.нар. икономическото мнозинство в СОС си избра не е донесло стабилност, прозрачност и ефективност в управлението на дружеството, нито се е преборило с хроничния недостиг на шофьори, лошата поддръжка на автобусите и финансовите рискове. "Всичко това  тласка дружество към фалит", посочиха от "Спаси София".

ОЩЕ: Скандална сделка: Софиянци ще се возят на стари автобуси за милиони (СНИМКИ)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Групата е вносител на доклад заедно с ПП-ДБ и "Синя София" за смяна на ръководството, назначено като временно с гласовете на ГЕРБ, БСП, отцепилите се от "Възраждане" и ВМРО", каза Андрей Зографски.

По думите му решението на ръководството да закупи автобуси втора ръка на многократно завишени цени показва, че това ръководство обслужва други, но не и обществените интереси. "Въпреки публичните сигнали и изнесените факти, договорите са подписани. Щетата е нанесена, а отговорност – няма", коментира той. ОЩЕ: "Столичен автотранспорт" показа СНИМКИ на автобусите, които купува

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
автобуси Спаси София Столичен автотранспорт Борис Бонев Васил Терзиев
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес