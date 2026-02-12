Заради автобусите "втора ръка": Искат цялостна ревизия в "Столичен автотранспорт"

Да бъде направена цялостна ревизия в "Столичен автотранспорт". За това настояват общинските съветници от "Спаси София" Борис Бонев, Стефан Спасов и Андрей Зографски. Припомняме, че кметът Васил Терзиев преди дни поиска оставката на директора на общинското дружество Стилиян Манолов. Той настоява и за незабавно откриване на конкурс за професионално и устойчиво управление на дружеството.

Градоначалникът обясни, че искането му е в резултат на управленски решения, които са увеличили разходите на градския транспорт, без да подобряват услугата за гражданите, и обвързват системата с дългосрочни финансови ангажименти без достатъчен контрол.

Спасов заяви преди заседанието ма Столичния общински съвет (СОС), че временното ръководство, което т.нар. икономическото мнозинство в СОС си избра не е донесло стабилност, прозрачност и ефективност в управлението на дружеството, нито се е преборило с хроничния недостиг на шофьори, лошата поддръжка на автобусите и финансовите рискове. "Всичко това тласка дружество към фалит", посочиха от "Спаси София".

"Групата е вносител на доклад заедно с ПП-ДБ и "Синя София" за смяна на ръководството, назначено като временно с гласовете на ГЕРБ, БСП, отцепилите се от "Възраждане" и ВМРО", каза Андрей Зографски.

По думите му решението на ръководството да закупи автобуси втора ръка на многократно завишени цени показва, че това ръководство обслужва други, но не и обществените интереси. "Въпреки публичните сигнали и изнесените факти, договорите са подписани. Щетата е нанесена, а отговорност – няма", коментира той.