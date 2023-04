Полша поиска разрешение от Германия да прехвърли още МиГ-29 на Украйна

През 2002 г. Германия продаде 23 такива изтребители на Полша и затова Берлин трябва да се съгласи официално с тяхното прехвърляне сега, съобщава ДПА.

Плановете за снабдяване на Киев с 14 самолета съветско производство, които да помогнат на страната да отблъсне руската агресия, бяха обявени от Варшава през март. Осем от тях вече са прехвърлени.

"Мисля, че в бъдеще ще можем да прехвърлим целия си останал флот от МиГ-29 на Украйна, ако все още има такава необходимост", каза преди дни полският президент Анджей Дуда, визирайки 28-те изтребителя от този тип, с които Варшава разполага.

Словакия достави още четири МиГ-29 на Украйна. CNN писа преди няколко дни, цитирайки изтеклите документи от Пентагона, че и България е изразила готовност да даде своите самолети от същия тип на Киев. От Министерството на отбраната обаче опровергаха информацията. Все пак загатнаха за водене на разговори за т.нар. триъгълни сделки.

Междувременно германската медия Süddeutsche Zeitung твърди, че Берлин ще даде зелена светлина на Варшава да прехвърли изтребителите. Вестникът цитира ръководителя на германското министерство на отбраната Борис Писториус, който казва: "Решението ще бъде взето още днес".

