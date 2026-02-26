Любопитно:

Пловдив приема над 200 деца от цялата страна за Държавното индивидуално първенство по шахмат

След броени дни Пловдив ще приеме Държавното индивидуално първенство по шахмат за деца. Големият турнир по блиц и рапид ще се състои на 2, 3 и 4 март, като организатор на проявата е Българската федерация по шахмат 2022. От федерацията съобщават за огромен интерес от клубове и състезатели, като се очаква в турнира да се включат над 200 деца от цялата страна.

Пловдив е домакин на голям турнир по шахмат за деца

"Усилията на УС на федерацията дават резултат. Шахматният живот страната се нормализира и се развива успешно. Детски турнири, организирани от федерацията и клубовете дават възможности за изява на децата. Турнирите са част от шахматния календар. Сегашните усилия на федерацията са предпоставка за израстване на нови таланти", съобщават от БФШ 2022.

Шахматът в Пловдив има дълбоки корени, които се простират повече от век назад. Като един от най-древните и културно значими градове в България, Пловдив естествено се утвърждава и като един от центровете на българския шахмат.

Припомняме, че в края на миналата година БФШ 2022 организира и Държавно индивидуално първенство за жени, където шампионка стана 15-годишната Анджелика Ненова.

Стефан Йорданов
