Мършляците и лоените топки

"- Някакво съобщение за протестиращите отвънка?

Кратък размисъл - на лицето се изписва умствено усилие, както става при хората, на които не им се налага да мислят често. Отговор:

- Аве я бягай оттука ве, мършляк такъв."

Този много поучителен диалог се разигра вчера в Народното събрание. Автор на фразата е Байрям Байрям от Ново начало. Кадърът в кулоарите е за историята. Кафенцето, изражението, празният поглед. Вратовръзката не виси точно надолу, а стъпаловидно стърчи напред, докато човекът е даже прегърбен от собственото си тегло. Честно да си призная нямах представа, че Байрям Байрям реално съществува. Журналистиката е взискателна професия, но и ние имаме лимит. Не сме длъжни да сме наясно с всяка лоена топка от ДПС и нейните нечленоразделни грухни.

Длъжни сме да сме наясно с друго обаче: със самочувствието на същите хора. Едно време антуражът на Доган беше пак злокобен, нагъл и отмъстителен. Но беше все пак затворен в себе си - както става при секта, която разпределя пари в плодотворна тишина, защото корупцията се нуждае от добра концентрация. По всяка вероятност това се дължи на аурата на лидера. Онези бяха усвоили хитростта и притворността на началника си, а сегашните наедряват, нападат и трупат агресия по образ и подобение на настоящия.

Съответно политиката се разделя на два типажа: на оядените с власт и мършляците. Мършляк е онзи, който пречи, протестира, задава въпроси. Който ясно забелязва и без това прозрачния преврат на бюджета. Целта е постепенно да започнат да се купуват цели прослойки държавни служители, които постепенно да се превърнат в нови залежи на електорат, като се започне от полицаите. Само че наглостта се простира още по-далеч - не, не желаят нашите гусита да финансират плана си със собствени пари, а предпочитат да ги вземат от частния бизнес. С една дума: действителната икономика да спонсорира собствената им схема и сама да прехвърля капитал от себе си към държавните служители, защото те се държат в зависимост много по-лесно.

Развръзката е още под въпрос: след вчерашните протести Борисов нареди бюджетът да бъде изтеглен. Вероятно защото по-добре от фанатичния си съмишленик знае, че предпазливостта не е излишна. Особено сега: когато с огромно закъснение се съживяват елементарните граждански инстинкти, които - редно е да се припомни - днешните протестиращи извадиха от строя с печалната сглобка и сега им се налага да калибрират протестната енергия наново. Но това поне не е трудно. Като ти кажат "айде бягай оттук мършляк", започваш наистина да бягаш.

Към Народното събрание.

Автор: Райко Байчев