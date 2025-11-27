Любопитно:

Мършляците и лоените топки

27 ноември 2025, 12:33 часа 475 прочитания 0 коментара
Мършляците и лоените топки

"- Някакво съобщение за протестиращите отвънка?

Кратък размисъл - на лицето се изписва умствено усилие, както става при хората, на които не им се налага да мислят често. Отговор:

- Аве я бягай оттука ве, мършляк такъв."

Този много поучителен диалог се разигра вчера в Народното събрание. Автор на фразата е Байрям Байрям от Ново начало. Кадърът в кулоарите е за историята. Кафенцето, изражението, празният поглед. Вратовръзката не виси точно надолу, а стъпаловидно стърчи напред, докато човекът е даже прегърбен от собственото си тегло. Честно да си призная нямах представа, че Байрям Байрям реално съществува. Журналистиката е взискателна професия, но и ние имаме лимит. Не сме длъжни да сме наясно с всяка лоена топка от ДПС и нейните нечленоразделни грухни. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Длъжни сме да сме наясно с друго обаче: със самочувствието на същите хора. Едно време антуражът на Доган беше пак злокобен, нагъл и отмъстителен. Но беше все пак затворен в себе си - както става при секта, която разпределя пари в плодотворна тишина, защото корупцията се нуждае от добра концентрация. По всяка вероятност това се дължи на аурата на лидера. Онези бяха усвоили хитростта и притворността на началника си, а сегашните наедряват, нападат и трупат агресия по образ и подобение на настоящия.

Съответно политиката се разделя на два типажа: на оядените с власт и мършляците. Мършляк е онзи, който пречи, протестира, задава въпроси. Който ясно забелязва и без това прозрачния преврат на бюджета. Целта е постепенно да започнат да се купуват цели прослойки държавни служители, които постепенно да се превърнат в нови залежи на електорат, като се започне от полицаите. Само че наглостта се простира още по-далеч - не, не желаят нашите гусита да финансират плана си със собствени пари, а предпочитат да ги вземат от частния бизнес. С една дума: действителната икономика да спонсорира собствената им схема и сама да прехвърля капитал от себе си към държавните служители, защото те се държат в зависимост много по-лесно. 

Развръзката е още под въпрос: след вчерашните протести Борисов нареди бюджетът да бъде изтеглен. Вероятно защото по-добре от фанатичния си съмишленик знае, че предпазливостта не е излишна. Особено сега: когато с огромно закъснение се съживяват елементарните граждански инстинкти, които - редно е да се припомни - днешните протестиращи извадиха от строя с печалната сглобка и сега им се налага да калибрират протестната енергия наново. Но това поне не е трудно. Като ти кажат "айде бягай оттук мършляк", започваш наистина да бягаш.

Към Народното събрание. 

 

Автор: Райко Байчев

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Райко Байчев
Райко Байчев Отговорен редактор
Бюджет 2026 протест бюджет 2026 Байрям Байрям
Още от Актуално коментира
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес