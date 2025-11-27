Войната в Украйна:

Един от най-сърцатите играчи на Ливърпул избухна: В л*йната сме! Трябва да бъдем като кучета на терена

Един от най-сърцатите играчи на Ливърпул - Къртис Джоунс, говори открито след тежката загуба от ПСВ с 1:4 на "Анфийлд" в Шампионска лига. ПСВ стана едва вторият отбор, който вкарва 4+ гола на "Анфийлд" в историята на европейските клубни турнири, след като нямаше победа на английска земя от 2008 г. насам, когато победи Тотнъм. А Къртис Джоунс смята, че той и неговите съотборници трябва да започнат да влизат в сблъсъци, да покажат страст и да бъдат като кучета срещу съперниците си.

"Всичко започва с желанието да бъдеш мъж на терена, да се сблъскаш с някого и да бъдеш като куче. Не винаги е така. Ясно е, че имаме момчета, които са добри с топката, но просто играем, играем, играем. Отиди и се сблъскай с някого... Момчетата също ме гледат и казват: "Хайде, отиди. Отиди и сблъскай се с някого" ,заяви Къртис Джоунс пред CBS.

"Нямам отговори. Аз съм като всички останали. Честно казано, това е просто неприемливо. Нямам дори думи. Вече не съм ядосан и тъжен. Сега съм в етап, в който дори не ми се говори. Трудно е да намеря подходящите думи. Гледам на нещата като играч и като фен и виждам нещата по този начин", добави още юношата на "червените".

"От много, много време не съм виждал отбор, който да играе толкова зле и да има такива резултати, но в края на краищата все още носим емблемата на гърдите си. Така че, докато тази емблема не изчезне, ние винаги ще се борим и ще се опитваме да върнем отбора там, където му е мястото, и да покажем на целия свят защо Ливърпул е най-добрият отбор в света. Но в момента, да, сме в л*йната и това трябва да се промени", завърши Джоунс.

