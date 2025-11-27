Един от най-сърцатите играчи на Ливърпул избухна: В л*йната сме! Трябва да бъдем като кучета на терена

Един от най-сърцатите играчи на Ливърпул - Къртис Джоунс, говори открито след тежката загуба от ПСВ с 1:4 на "Анфийлд" в Шампионска лига. ПСВ стана едва вторият отбор, който вкарва 4+ гола на "Анфийлд" в историята на европейските клубни турнири, след като нямаше победа на английска земя от 2008 г. насам, когато победи Тотнъм. А Къртис Джоунс смята, че той и неговите съотборници трябва да започнат да влизат в сблъсъци, да покажат страст и да бъдат като кучета срещу съперниците си.

Къртис Джоунс призова съотборниците си в Ливърпул да се сблъскат с някого на терена

"Всичко започва с желанието да бъдеш мъж на терена, да се сблъскаш с някого и да бъдеш като куче. Не винаги е така. Ясно е, че имаме момчета, които са добри с топката, но просто играем, играем, играем. Отиди и се сблъскай с някого... Момчетата също ме гледат и казват: "Хайде, отиди. Отиди и сблъскай се с някого" ,заяви Къртис Джоунс пред CBS.

“Just be a dog out there... It's got to be on me and the lads to turn this around and not be so nice.”



"Нямам отговори. Аз съм като всички останали. Честно казано, това е просто неприемливо. Нямам дори думи. Вече не съм ядосан и тъжен. Сега съм в етап, в който дори не ми се говори. Трудно е да намеря подходящите думи. Гледам на нещата като играч и като фен и виждам нещата по този начин", добави още юношата на "червените".

"От много, много време не съм виждал отбор, който да играе толкова зле и да има такива резултати, но в края на краищата все още носим емблемата на гърдите си. Така че, докато тази емблема не изчезне, ние винаги ще се борим и ще се опитваме да върнем отбора там, където му е мястото, и да покажем на целия свят защо Ливърпул е най-добрият отбор в света. Но в момента, да, сме в л*йната и това трябва да се промени", завърши Джоунс.

