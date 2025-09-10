Войната в Украйна:

Полският президент свиква извънредно заседание на Съвета за сигурност. Ще бъде ли активиран чл.5?

Полският президент Карол Навроцки обяви, че свиква среща на Националния съвет за сигурност на страната в рамките на 48 часа, след като Полша свали дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство по време на снощната широкомащабна руска атака в Западна Украйна. В рамките на 48 часа Полша ще разполага с пълната информация относно това, което се случи, заяви още той. И добави, че настоящата ситуация е безпрецедентен момент в историята на НАТО и Полша.

Говорителката на НАТО Алисън Харт междувременно каза, че официалните представители на алианса в Брюксел имат насрочена редовна среща за тази сутрин и на нея ще бъде обсъдено как да бъде отговорено на навлизането на дроновете във въздушното пространство на Полша.

Харт добави, че генералният секретар на НАТО Марк Рюте поддържа контакт с полското ръководство и работи в тясно сътрудничество със страната. Тя потвърди, че противовъздушната отбрана на алианса е действала заедно с полските сили срещу дроновете.

Ще бъдат ли активирани чл.4 и чл.5? 

Теоретично Полша би могла да активира Член 4 от договора за НАТО в отговор на нахлуването на дроновете, посочва Ройтерс. Този член предвижда провеждането на консултации, ако страна членка на НАТО смята, че териториалната ѝ цялост, политическата ѝ независимост или сигурността ѝ е заплашена.

Смята се, че към момента е крайно малко вероятно Полша да поиска военна помощ съгласно Член 5 от договора за НАТО.

Според източник от алианса НАТО не смята навлизането на дронове в полското въздушно пространство за атака.

Полски, италиански и нидерландски самолети са участвали в операцията

"Това бе първият път, в който самолети на НАТО работиха срещу потенциални заплахи в съюзническото въздушно пространство", каза още източникът, като добави че системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" (Patriot) в региона са засекли дроновете с радарите си, но не са стреляли по тях.

Полски изтребители Ф-16, нидерландски Ф-35, италиански самолети за наблюдение и въздушен контрол и самолети за дозареждане във въздуха на НАТО са участвали в среднощната операция, уточни източникът.

Елена Страхилова
