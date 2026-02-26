Радио "Свободна Европа" закрива службата си в България

Българската служба на Радио "Свободна Европа" е изправена пред реалната опасност да прекрати работа от 31 март 2026 г. Причината е остър финансов недостиг след съкращаването на бюджета, осигуряван през Агенцията на САЩ за глобални медии, на фона на решения на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Новината бе съобщена от ръководството на медията, като става ясно, че едновременно с българската редакция ще бъде закрита и румънската служба. Решението идва близо година след като беше отменено финансирането на USAGM - институцията, която има договорни отношения с мрежата Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) за създаване и разпространение на журналистическо съдържание. Още: По искане на Орбан: Закриват радио “Свободна Европа“ в Унгария

Президентът на компанията Стив Капус определи стъпката като принудителна и подчерта, че тя е продиктувана единствено от бюджетни затруднения. "Това решение не е взето лекомислено и е продиктувано предимно от продължаващи бюджетни предизвикателства. Гордеем се с непоколебимата, балансирана журналистика, създавана от "Свободна Европа" и "Европа Либера Романия" след завръщането им в България и Румъния през 2019 г.", посочва той.

.@RFERL’s Bulgarian and Romanian Services (@SvobodnaEvropa and @EuropaLiberaRo) will close on March 31, 2026.



RFE/RL President & CEO @SteveCapus:



“This decision has not been taken lightly and is primarily driven by ongoing budgetary challenges. We are proud of the unflinching,… pic.twitter.com/eG64KFRHzp — RFE/RL Pressroom (@RFERLPress) February 25, 2026

Според информация на АФП в българската редакция работят около 15 журналисти. За тях и за аудиторията новината означава не просто организационна промяна, а риск от изчезване на още един източник на независимо съдържание в медийна среда, често критикувана за концентрация на собственост и политически зависимости.

"Не се разделяме"

Директорът на българската служба Иван Бедров заяви, че екипът търси начин дейността да продължи и след обявената дата на закриване. "Не се разделяме. Искам да уверя многобройната ни публика, че работим активно, за да продължим да ви предлагаме верни и разбираеми новини на всички платформи и да бъдем заедно и след 31 март", коментира той.

По-рано директорката на румънската служба Елена Виджулие Танасе определи ситуацията като "със сигурност лоша новина" не само за журналистите, но и за обществото. Организацията "Репортери без граници" също изрази съжаление, като предупреди, че затварянето ще има отрицателно въздействие върху правото на гражданите на достоверна информация, особено в страни като България, където независимите медии са ограничен брой. Още: След удара от Тръмп: Радио "Свободна Европа" все още очаква финансиране от Конгреса

Българската редакция на Радио "Свободна Европа" има дълга история. Тя започва работа по време на Студената война с мисия да предоставя алтернативна информация зад Желязната завеса. След демократичните промени у нас е закрита през 2004 г., а през 2019 г., в контекста на засилените хибридни заплахи и дезинформация, дейността ѝ беше възстановена.

Actualno.com има информация и, че предстоят сериозни промени в ръководството на известната неправителствена организация "Америка за България". Дали в крайна сметка ще се стигне до тях вероятно ще стане официално ясно скоро.