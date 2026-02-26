Макрон отива на Великден в Атина: Гърция иска по-дълбока военна връзка с Франция

Няколко дни след Великден и в присъствието на президента Еманюел Макрон се очаква Гърция и Франция да подпишат в Атина подновяването на споразумението си за стратегическо партньорство в областта на отбраната и сигурността, което изтича по-късно тази година, предаде гръцкото издание Kathimerini. Оригиналът беше подписан през септември 2021 г. по време на период на много високо напрежение в гръцко-турските отношения и влезе в сила през декември същата година.

Военното сътрудничество между двете държави-членки на НАТО не е от сега. През 2024 г. те се ангажираха в преговори за засилване на сътрудничеството между своите сухопътни сили, надграждайки силните отбранителни отношения между двете нации. Това развитие следваше съвместните военни учения, проведени в Ксанти, Северна Гърция, през 2023 г., където френските сили участваха в по-голям брой от преди. Предишното сътрудничество беше съсредоточено върху военноморските и въздушните способности, включително покупката от Гърция на изтребители Rafale и френски фрегати.

Макрон отива в Атина за Великден

Според добре осведомени източници, най-вероятните дати за посещението на Макрон в Атина са 22 и 23 април, когато е предвидено споразумението да бъде подписано. Очаква се да бъде добавен и анекс или отделен меморандум за разбирателство относно сътрудничеството в областта на иновациите.

Компонентът за иновации ще се фокусира върху органите за иновации в областта на отбраната. Гърция ще бъде представена от Гръцкия център за иновации в отбраната (HCDI), докато Франция ще бъде представена от Агенцията за иновации в отбраната (AID - Agence de l'innovation de defense), която послужи като един от моделите за създаването на HCDI. ОЩЕ: Гърция и Франция ще синхронизират сухопътните си военни операции

Стремежите на Гърция се разминават с тези на Франция

Два месеца преди окончателните подписи, гръцката страна се стреми да направи новото споразумение по-обвързващо.

Според информация, с която разполага Kathimerini, френската страна смята, че споразумението от 2021 г. предоставя достатъчни гаранции, включително активиране на клауза за взаимна отбранителна помощ в случай на нарушаване на суверенитета – т.е. териториалната цялост – на която и да е от страните. Поради това Париж е за просто подновяване на съществуващия текст без промени за допълнителни пет години, до 2031 г.

Едно от основните опасения на френската страна изглежда е динамичната политическа ситуация във Франция и възможността подновеното споразумение да стане предмет на вътрешнополитически дебат, което потенциално би довело до по-нататъшни забавяния поради бюрократични пречки или различен процес на ратифициране в Народното събрание. ОЩЕ: Ако се наложи отбрана: Франция и държава от Балканите ще си помагат