Босна и Херцеговина премахва анонимните SIM карти

В бъдеще всички потребители на предплатени SIM карти в Босна и Херцеговина ще трябва да се регистрират, съобщи хърватската медия "Индекс". Това решение е взето вчера от Министерския съвет на Босна и Херцеговина и то трябва да бъде потвърдено от държавния парламент чрез приемане на промени в съществуващия закон, регулиращ телекомуникационните услуги. Причините за приемането на измененията бяха обяснени от министъра на транспорта и съобщенията на Босна и Херцеговина Един Форто.

Целта на измененията

Измененията в закона са предложени с цел засилване на правната сигурност, тъй като анонимността на потребителите на такива SIM карти в момента е сериозен проблем при провеждането на разследвания на извършени престъпни деяния.

„Това е мярка, която засилва сигурността на гражданите и не нарушава тяхната неприкосновеност на личния им живот. Не въвеждаме наблюдение на съдържанието на комуникациите, а по-скоро задължение за идентифициране на потребителите, както вече е при договорите за абонамент“, каза Форто.

Той се надява, че промените в закона бързо ще получат подкрепа в парламента.

Роуминг като у дома

Припомняме, че вчера Европейската комисия предложи да започне преговори с Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия за интегрирането им в режима на ЕС „роуминг като у дома“. ОЩЕ: Вносът на дронове в Босна и Херцеговина нараства драстично