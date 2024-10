САЩ вече виждат Украйна в НАТО, Байдън работи по гаранция срещу Тръмп (ОБЗОР - ВИДЕО)

САЩ вече не са твърдо против присъединяването на Украйна към НАТО. Това коментира известният френски ежедневник Le Monde, като набляга на резултата от срещата между американския президент Джо Байдън, френския му колега Еманюел Макрон, германския канцлер Олаф Шолц и британския премиер Киър Стармър, която се състоя в Берлин на 18 октомври.

Още преди това, след срещата на високо равнище в Брюксел на т.нар Съвет ЕС – Украйна, украинският президент Володимир Зеленски говори именно в тази насока – че за САЩ въпросът с членството в НАТО не е дали, а кога. Сега и френският ежедневник пише същото – с акцент, че Олаф Шолц т.е. Германия в момента слага спирачка що се отнася до най-влиятелните членове на НАТО. Шолц обаче е начело на много крехка коалиция в Германия, а догодина, през септември, предстоят редовни парламентарни избори. Затова и позицията на САЩ може да се превърне в двигател на промяна за позицията на Германия, спекулира Le Monde и добавя, че ако на 5 ноември Камала Харис спечели изборите за президент на САЩ, то Байдън може да почне сериозния разговор за присъединяване на Украйна към НАТО преди Харис да влезе официално в Белия дом от януари, 2025 година.

Присъединяването към НАТО е основополагаща точка в плана за победа над Путинова Русия на Володимир Зеленски: Какво съдържа Планът за победа на Зеленски: Публикуваха подробностите

Защита за Украйна срещу вариант "Тръмп пак начело на САЩ"

Според три източника на Financial Times, САЩ вече ускоряват разговорите за отпускане на заем за Украйна, гарантиран с печалбите от замразените на Запад руски активи. Най-много замразени руски активи има в Европа, над 220 млрд. евро. Г-7 одобри да има заем от 50 млрд. долара за Украйна, гарантиран с лихвите от замразени руски активи, но заради Унгария ЕС не успя твърдо да гарантира, че европейските санкции срещу Русия ще продължат още 36 месеца, а не да се преразглеждат на всеки 6 месеца, както е в момента: Орбан готви голям политически подарък за Тръмп - бърка в джобовете на европейците заради Украйна

Заради Орбан, САЩ вече са готови да осигурят 20 млрд. долара за Украйна, което ще е повече, отколкото би трябвало да е делът им на база размера на блокираните руски активи в американска юрисдикция – над 2 пъти повече. Текат разговори между администрацията на Байдън и Конгреса по подробностите как да се случи това. Обединеното кралство, Канада и Япония са готови да осигурят своя дял, но най-голям би трябвало да е на ЕС – до 35 млрд. евро, след като годишно от лихви по замразени руски активи в Европа печалбата е по 3 млрд. евро. Министрите на финансите на Г-7, които се събират във Вашингтон на 25 октомври в кулоарите на срещите на МВФ и Световната банка, се очаква да издадат изявление с разпределението и структурата на заема, добавя Financial Times, като уточнява, че няма официален коментар от американското финансово министерство.

Още: Путин пак нарече "мир" пълната капитулация на Украйна пред него (ОБЗОР – ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

След два поредни дни, в които руската пехота в Украйна (в статистиката не влиза случващото се в Курска област) успя да извърши по над 200 атаки дневно, на 19 октомври вече има значителен спад в броя на бойните действия, но той отново си остава на доста високо ниво. Общо за денонощието руснаците са извършили 164 пехотни атаки, което е с 38 по-малко на дневна база. За сметка на това обаче са хвърлили цели 155 управляеми авиационни бомби (КАБ), като само в Курска област са използвали 72, за да бомбардират контролираната от украинската армия руска територия: Русия изравнява руска земя с авиобомби - зловещ пример в Курска област (ВИДЕО и СНИМКИ). Но като артилерийски обстрели руската армия явно страда – 3500 снаряда, след като само допреди по-малко от месец редовно изстрелваше 5000, дори 5500 дневно.

От 600 обявени награди за военни в руския 87-ми полк, само 30 са дадени – другите военни просто ги няма. Това се появи като информация в един от руските военнопропагандни телеграм канали. Там изрично се оспорват репортажи на кореспондента на "Комсомолская правда" Александър Коц и се казва, че полкът, който е участвал в превземането на Авдеевка и продължава да се бие в Покровското направление, вече страда от критичен недостиг на хора. Ситуацията е толкова лоша, че ранените войници вече не се евакуират, а се спасяват сами от бойното поле, ако могат – като трябва да преминат до 10 километра терен, преди да стигнат на безопасно място, пише в публикацията. Полкът нашумя след като негови двама членове - младши сержант Дмитрий Лисаковски с позивна Гудуин и подполковник Сергей Грицай с позивна Ърнест, които бяха оператори на дронове, загинаха защото ролята им беше сменена на щурмоваци – поради липса на кадри. Уникалното в случая е, че Лисаковски записа видео, в което обясни точно каква е ситуацията малко преди да бъде убит:

Additional details have emerged about the Russian 87th Rifle Regiment, where the late UAV pilots "Goodwin" and "Ernest," who were sent on a doomed assault, had served. The report states that while the regiment continues to push southeast of Avdiivka, it is suffering devastating… https://t.co/DAa1hC6Wyf pic.twitter.com/SmA8z0498t — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 19, 2024

Най-горещото за деня направление и то с много е Кураховското – цели 60 руски пехотни атаки там, като е явно, че фокусът на руснаците е насочен към две населени места: Курахово и Селидово, от юг през Цукурино. За сравнение в Покровското направление има 27 руски пехотни атаки, като отново Селидово е мястото, където има най-голяма концентрация на руски военни части, според сутрешната сводка на украинския генщаб. Активността в Покровското направление потвърждава оценката на украинския военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец отпреди десетина дни, че руснаците ще се хвърлят най-вече там и че докато Селидово удържа, няма да има директни пехотни атаки срещу Покровск: И рускините на война: Губернаторът на Белгород поощрява (ОБЗОР – ВИДЕО)

В Купянското и Лиманското направление е имало съответно 16 и 11 атаки. Появиха се видеокадри от района на Крухляковка – украинските специални части към Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) са извършили успешна контраатака и са прочистили руски позиции в източните покрайнини на населеното място. Руснаците обаче хвърлят огромни усилия при Крухляковка, за да могат да пробият на още едно място към река Оскол: Руската офанзива към Купянск и Лиман: Стратегии, цели и защо този път може да има успех

Ukrainian special forces liberated the village of Kruglyakovka from Russians in the Kharkiv region



"During the attack, the special forces captured the Russian invaders - important intelligence data was obtained. Replenishment of the exchange fund will help to return Ukrainian… pic.twitter.com/y1T1OhqLfg — NEXTA (@nexta_tv) October 19, 2024

Популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, настоява, че при Крухляковка имало най-големи руски успехи в Купянското направление, там руснаците вече "достигат" река Оскол и "напредват" към централната част на населеното място, като разделят на две украинските части в района. Каналът настоява, че видеокадрите, публикувани от ГУР, били от 14 октомври (ГУР не крие, че операцията е в рамките на периода 7 – 14 октомври и твърди, че при нея е унищожен цял руски пехотен взвод), но имало нови видеокадри, показващи по-голямо унищожение на сгради (явно след обстрели с артилерия и бомби, а не с напредък на руска пехота на земята) и "Рибар" смело казва: "което ни позволява да твърдим, че атаките продължават и контролът на руските въоръжени сили се разширява". Имало било и удар с дрон на украинците срещу руска бронирана машина, която се намирала в центъра на Крухляковка т.е. Първа танкова армия на Русия контролирала половината село. Каналът добавя и, че вече са почнали боеве в северната част на Петропавловка, на 7 километра източно от Купянск. В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) изрично е посочено, че с атака с бронирана техника, при която са унищожени 3 руски танка, 8 бронирани машини на пехотата и са нанесени щети на още 6 руски бронирани машини, руснаците са достигнали на метри от река Оскол. Руската цел е на това място да бъде установено стабилно предмостие, което да раздели на две контролираните от украинците територии – на север Купянск – Узловой и Глушковка, както и зоната на юг от Крухляковка:

92nd Brigade in conjunction with other units showed the destruction of yet another mechanised assault attempt involving dozens of heavy combat vehicles in Kruhlyakivka, Kharkiv Oblast.



Russians are not stopping the attempts to break through, this one was in the direction of the… pic.twitter.com/MTWcJAe4V1 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 19, 2024

В Торецкото направление изглежда руснаците са успели да установят контрол и над Нелиповка, което отваря възможност за атаки от юг към Торецк. В самия град вече се водят интензивни боеве от няколко седмици, в централната част, макар че руската активност в последните няколко дни е сравнително ниска, за 19 октомври има регистрирани само 4 руски пехотни атаки. Говорителят на украинското командване "Луганск" майор Анастасия Бобникова коментира, че атакуващите от изток руски части разполагат с по-стара техника и съответно не използват много от нея, а залагат на повече на атаки изцяло с пехота, което улеснява украинските оператори на дронове:

Лек руски напредък има и в Золота Нива, североизточно от Угледар – това е Времеевското направление, където за миналото денонощие са регистрирани 6 руски пехотни атаки:

Tankers from the 58th Brigade are firing at Russian positions at close range near Urozhaine. pic.twitter.com/3lkcZZlI7Q — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 19, 2024

За Курска област "Рибар" си признава – няма информация, че украинците са се оттеглили от Любимовка, Кореневски район. Нямало и информация, че руснаците напълно освободили Плехово.

Русский мир в Украйна

Снощи Русия хвърли две авиобомби в град Запорожие – ръководителят на местната военновременна администрация Иван Федоров съобщи за 8 ранени, включително две деца. Децата са 9-годишно и 13-годишно момичета, състоянието им се определя като среднотежко.

В Таврийск и Нова Каховка руските окупационни власти забраниха водата от чешмата да се ползва за готвене заради високата степен на замърсяване. Можело обаче да се полива с нея и да се мият чинии и чаши. Припомняме, че миналата година руската армия взрив язовир Нова Каховка и предизвиква екологична катастрофа в Херсонска област: Чумата на Путин: Пустинята настъпва в Крим и Южна Украйна след взрива на язовир "Каховка" (СНИМКИ)

The water in Tavriysk and Nova Kakhovka in the occupied part of the Kherson region is so contaminated that the Russian occupying authorities have banned its use for cooking.



Russkiy Mir. pic.twitter.com/OOGy9sWfGf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 19, 2024

На този фон, в окупирания от над 10 години от руснаците украински град Донецк проблемите с водоподаването също са огромни. Долното видео дава много ясна представа за какво става въпрос:

Russian media report that water has finally been piped to occupied Donetsk.



However, there is a nuance... pic.twitter.com/xa34yQDLx9 — NEXTA (@nexta_tv) October 19, 2024

Петро Андрющенко, съветник на украинския кмет на Мариупол, коментира пред беларуската опозиционна медия NEXTA, коментира, че т.нар. сухопътна алтернатива на Кримския мост, от Мариупол до Ростов, всъщност куца жестоко и години наред няма да може да бъде направен. Става въпрос за автомобилен път, от около 60-65 километра:

Още: Украйна засипа Русия с дронове - 110 свалени, незнайно колко са преминали (ВИДЕО)