Пореден взрив в склад за боеприпаси в Европа - този път край Берлин (ВИДЕО)

След взрив на полицейска площадка за контролирани експлозии в склад за боеприпаси се е разразил пожар и пожарните екипи бързо са пристигнали на мястото. Изпратени са били повече от 100 пожарникари, които да се справят с гасенето. Огънят е обхванал над 15 хил. кв. м площ, а на място са се чували мощни експлозии. В района се съхраняват стари боеприпаси от Втората световна война.

We're on site of a fire that caused several explosions in an ammunition depot in #Grunewald forest, in the west of Berlin.



First responders drew a 1000m security line around the fire, due to the risk of flying debris&further explosions.



