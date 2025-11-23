Срещата в Женева: Важни промени в мирния план отчитат украинските приоритети

В Женева, в рамките на срещите на делегацията на Украйна с делегациите на Съединените американски щати, Германия, Франция и Великобритания, е бил съгласуван съвместен документ за приключване на войната. Новата редакция вече отразява повечето забележки и искания на Украйна, съобщи секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на страната и член на делегацията на Киев на преговорите в Женева Рустем Умеров.

„Настоящата редакция на документа, макар и да е в заключителна фаза на съгласуване, вече отразява повечето от ключовите украински приоритети“, подчерта той в Telegram.

Както отбеляза секретарят на Съвета за сигурност, в Украйна високо ценят конструктивното сътрудничество със Съединените щати и тяхното внимателно отношение към украинските забележки. „Това позволява да се придвижваме напред в съвместния процес“, отбеляза Умеров. Той изрази очаквания за по-нататъшен напредък през днешния ден.

Неназован американски чиновник, с когото са разговаряли журналисти, е казал, че на преговорите в Женева са пристигнали държавният секретар на САЩ Марко Рубио и специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф, който се счита за съавтор на „мирния план” от 28 точки. „Надяваме се да съгласуваме последните детайли... за да сключим споразумение, което е изгодно за тях (Украйна)“, каза американският служител и добави, че „нищо няма да бъде постигнато“, докато Зеленски и Тръмп не се срещнат.

Срещите в Женева – какви са резултатите дотук?

Президентът Володимир Зеленски вече е получил кратки доклади от украинския екип за резултатите от първите срещи и разговори в Женева. Според него, има разбиране, че американските предложения могат да вземат предвид редица елементи, които се основават на украинската визия и са от критично значение за националните интереси на Украйна.

Екипите на Украйна и САЩ, както и екипите на европейските партньори, в момента са в тясно сътрудничество в Женева, съобщи президентът на Украйна Владимир Зеленски в Telegram. „В момента в Швейцария се срещат екипи, които ще работят върху стъпки за прекратяване на войната. Добре е, че дипломацията е активизирана и че разговорът може да бъде конструктивен. Украинският и американският екип, екипите на нашите европейски партньори са в тесен контакт и аз много се надявам, че ще има резултат“, подчерта Зеленски.

Както отбеляза президентът, трябва да се спре кръвопролитието и да се гарантира, че войната повече няма да бъде разпалена. „Очаквам резултатите от днешните разговори и разчитам, че всички участници ще бъдат конструктивни. Нужен е положителен резултат за всички нас“, добави Зеленски.

По думите на Зеленски, вече са проведени кратки доклади на украинския екип за резултатите от първите срещи и разговори. „Сега има разбиране, че американските предложения могат да отчетат редица елементи, които се основават на украинската визия и са от критично значение за националните интереси на Украйна. Продължава по-нататъшната работа, за да бъдат всички елементи наистина ефективни за постигането на главната цел, на която разчитат нашите хора – в крайна сметка да се сложи край на кръвопролитието и войната", подчерта Зеленски.

В същото време, както съобщи Андрей Ермак, който е глава на делегацията на Украйна, той вече е провел първата среща със съветниците по въпросите на националната сигурност на лидерите на Великобритания, Франция и Германия: Джонатан Пауъл, Емануел Бон, Гюнтер Заутер. „Следващата среща е с делегацията на САЩ. Настроени сме много конструктивно“, отбеляза Ермак.

Той добави, че като цяло за днес са предвидени редица срещи в различни формати. „Продължаваме да работим заедно за постигане на устойчив и справедлив мир за Украйна“, съобщи ръководителят на преговарящият екип.

Позицията на Европейския съюз

Границите на Украйна не могат да бъдат променени със сила, армията ѝ не може да бъде намалена, което я прави уязвима за атака, а Европейският съюз трябва да има централна роля в мирното споразумение за Украйна, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предаде „Ройтерс“.

Днешното изявление на Фон дер Лайен идва, докато висши служители от САЩ, Украйна и съветници по националната сигурност от Франция, Великобритания и Германия провеждат преговори в Женева, за да обсъдят проекта на Вашингтон за план за прекратяване на войната в Украйна.

„Ние се споразумяхме по основните елементи, необходими за справедлив и траен мир и суверенитет на Украйна. Нека подчертая три от тях. Първо, границите не могат да бъдат променяни със сила“, каза тя. „Второ, като суверенна нация не може да има ограничения върху въоръжените сили на Украйна, които биха оставили страната уязвима за бъдещи атаки и по този начин биха подкопали европейската сигурност“, се казва в изявлението.

„Трето, централната роля на Европейския съюз в осигуряването на мир за Украйна трябва да бъде напълно отразена. Украйна трябва да има свободата и суверенното право да избира собствената си съдба. Те са избрали европейска съдба“, заяви Фон дер Лайен.

Американският мирен план

По-рано САЩ представиха рамков проект от 28 точки за приключване на войната. Те обаче отразяваха почти напълно изискванията на Русия, което доведе до острото несъгласие на Украйна и европейските й партньори. В петък Тръмп обяви, че очаква от Украйна да одобри плана до 27 ноември, четвъртък, когато в САЩ празнуват Деня на благодарността. Преговорите между представителите на Украйна, САЩ и Европа в Женева трябва да съгласуват детайлите на „мирния план“, но нищо няма да бъде окончателно решено, докато Владимир Зеленски и Доналд Тръмп не се срещнат лично, предава Reuters.

Изданието отбелязва, че американският план предизвика загриженост не само в Украйна, но и в Европа. Днешната среща в Женева е необходима, за да се обсъди проектът на плана, който в първоначалния си вариант призовава Украйна да отстъпи територия, да ограничи отбранителните си възможности и да се откаже от амбициите си за влизане в НАТО.