Посолствата на Русия в Полша и Чехия бяха залети с кръв (СНИМКИ)

"Така изглежда руското посолство в Полша днес. Полските активисти смятат, че то няма място в Полша", написа журналистката Наталия Панченко на страницата си във Facebook.

Според OKO.press, активисти на Опозиционната доброволческа бригада и на Комитета за защита на демокрацията са заляли оградата и портите на руското посолство с изкуствена кръв, а покрай стените му са поставили снимки на цивилни жертви и на разрушени сгради в резултат на руски обстрел, включително на родилния дом в обсадения Мариупол.

Протестът е бил прекъснат от полицията, а двама активисти са задържани.

В събота сутринта група чешки активисти също протестираха пред руското посолство в Прага и заляха входа на сградата с изкуствена кръв.

#OperationRussia The #Russian embassy in #Prague on Saturday morning. Each activist carried 5 litres of removable paint - which is how much blood one person has in their body on average.#UkraineWar#Ukraine #Russia#StandWithUkraine️ #PragueMorning pic.twitter.com/2fDPUL47vR