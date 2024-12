Празно платно на известен художник се продава на търг за 1,1 милиона долара (СНИМКА)

Картина на известен американски художник минималист, която представлява празно бяло платно, беше предложена на търг в Германия.

Работата на Робърт Рийман, озаглавена „General 52 x 52″, е рисувана през 1970 г. Американецът е известен с творбите си, правени изключително с бели бои. В същото време той експериментира много с мащаба на работата си и текстурата на боите си, пише New York Post.

„General 52 x 52″ е създадена с помощта на бял емайл и емайл бои, предназначени за метал. Нанесени върху памучно платно, тези бои са станали толкова крехки през годините, че творбата не може да бъде изложена.

„Бялото не винаги е бяло. Бялото прави светлината, движението и текстурата на материала видими“, обяснява експерт от аукционната къща Ketterer в Мюнхен, която е обявила търга.

Изданието отбелязва, че Рийман не е бил професионален художник и неговите творби винаги са предизвиквали спорове сред експертите, но някои от тях са били купени от колекционери за милиони.

