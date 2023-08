Пребройте лъжите: Шойгу смая с "престъпленията" на Киев и мощната руска армия (ВИДЕО)

Шойгу говори по време на 11-ата Московска конференция по международна сигурност. Там той повтори познатата опорка на Кремъл, че Русия не се бие само срещу Украйна, а срещу "колективния Запад", към който наскоро се присъединили и страни от Азиатско-тихоокеанския регион, предаде думите му контролираната от Москва информационна агенция ТАСС.

Shoigu being Shoigu at the Moscow summit..



➡️ Ukraines resources are almost exhausted

➡️ Most UA POWs speak negatively about combat training

➡️ Russia has never used cluster munitions while USA supplied it to Ukraine.

➡️ Russian weapons production has multiplied



