Пред Тръмп: Крал Чарлз изрази подкрепа за Украйна срещу "тиранията" и "агресията" (ВИДЕО)

Британският крал Чарлз III изрази подкрепата си за Украйна по време на държавния банкет, с който посрещна президента на САЩ Доналд Тръмп в Уиндзорския замък. "Тъй като тиранията отново заплашва Европа, ние и нашите съюзници заставаме заедно в подкрепа на Украйна, за да възпрем агресията и да гарантираме мира", заяви синът на Елизабет II пред високопоставения си гост, който преди дни за първи път нарече Русия "агресор".

Тръмп с хвалби за кралското семейство

В речта си Тръмп описа второто си държавно посещение в Обединеното кралство като голяма чест - "една от най-големите" в "живота" му. Той също така похвали принц Уилям като "забележителен син" и спомена възстановяването на принцесата на Уелс след лечението ѝ от рак.

Американският президент също така подчерта, че между Съединените щати и Обединеното кралство съществува "специална връзка".

"Преди една година страната ни беше в много лошо състояние. Днес вярвам, че сме страната в света, която е най. Всъщност никой дори не го поставя под съмнение, но дължим толкова много на вас и на основата, която ни дадохте, когато започнахме", добави Тръмп, цитиран от CNN.

Снимка: Getty Images

На 17 септември американският президент и първата дама Мелания Тръмп пристигнаха в Лондон за втората си държавна визита в Обединеното кралство.

На 18 септември министър-председателят на Великобритания Киър Стармър ще бъде домакин на Тръмп в резиденцията Чекърс, където са планирани разговори за инвестиции, мита върху стоманата и алуминия, както и за пълномащабната инвазия на Русия в Украйна и ситуацията в Ивицата Газа.

