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Преди 20 години за рождения ден на Путин застреляха Политковская: Нова плоча пред дома й

07 октомври 2026, 19:22 часа 450 прочитания 0 коментара
Снимка: Wikipedia
Преди 20 години за рождения ден на Путин застреляха Политковская: Нова плоча пред дома й

На 20-ата годишнина от убийството на журналистката Анна Политковская пред дома ѝ в Москва отново беше поставена паметна плоча - този път от лидера на партия „Яблоко“ Николай Рибаков. Според активисти от средата на януари 2026 г. досега са унищожавани над 20 пъти предишни плочи, които са били поставяни в нейна памет.

Жители на сградата, където е живяла журналистката, също поднесоха цветя и оставиха нейна снимка, пише изданието RusNews. То добавя, че в близост до сградата е бил паркиран полицейски микробус. 

Анна Политковская бе един от най-дръзките и непримирими критици на политиката на Владимир Путин, на корупцията в Кремъл и най-вече на жестокостите по време на Втората чеченска война. Тя работеше за независимия руски вестник „Новая газета“ и пътуваше постоянно до Чечня, за да отразява войната директно от терен. Журналистката доказа десетки случаи на измъчвания, отвличания, екзекуции и други военни престъпления, извършвани както от руската армия, така и от прокремълските чеченски сили, оглавявани от Рамзан Кадиров.

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Политковская беше застреляна показно на 7 октомври 2006 г. – точно на рождения ден на Владимир Путин – в асансьора на блока си, когато се връщала от пазар. Убийството ѝ бе извършено точно в деня, в който тя бе планирала да предаде за публикация мащабно разследване с доказателства и снимков материал за мъченията, извършвани от чеченските милиции на Рамзан Кадиров. Извършителите на убийството й бяха осъдени чак през 2014 г., но руското правосъдие така и не посочи и осъди поръчителя на убийството.

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Русия Владимир Путин Анна Политковская
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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