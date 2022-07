Председателят на Държавната дума за оставката на Джонсън: Клоунът си отива

Освен че го определя като "покровител на Зеленски" Володин обвинява Джонсън и че стои зад обстрела на руските градове.

"Борис Джонсън стои зад обстрела на нашите мирни градове - Белгород, Курск. Британските поданици трябва да знаят това. Той е един от основните идеолози на войната срещу Русия до последния украинец. Редно е лидерите на европейските държави да се замислят до какво води подобна политика", заявява Володин.

А ето как реагира на новината за оставката на Джонсън Михайло Подоляк, съветникът на ръководителя на президентската канцелария на Володимир Зеленски.

"Да бъдеш лидер означава да наречеш руското зло "зло" и да поемеш отговорност в най-критичните времена. Да си лидер означава да бъдеш първият, пристигнал в Киев, въпреки ракетните атаки", написа Подоляк в Twitter. Той благодари на британския премиер за това, че "разбира заплахата от руското чудовище и винаги е на първа линия в подкрепа на Украйна".

To be a leader – to call 🇷🇺 evil a evil and to take responsibility in the hardest times. To be a leader – to be the first to arrive in Kyiv, despite missile attacks. Thanks @BorisJohnson for realizing the threat of RF monster and always being at the forefront of supporting 🇺🇦. pic.twitter.com/vIuXVjUbzG