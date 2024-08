Американски престъпник, обвинен в притежание на детска порнография, е избягал в Русия, а сега е част от армията.

Руското министерство на отбраната публикува видеоклип за американец с руско гражданство, по прякор „Бостън“, който служи в групата войски „Център“. В публикувания видеозапис той говори за войната в Украйна.

Уил Пуейо-Мота, бивш член на американските военновъздушни сили и градски съветник, е обвинен в притежание на детска порнография и фалшифициране на документи в САЩ. Избягвайки да се регистрира като сексуален престъпник, той бяга в Русия, където сега служи като оператор на разузнавателен дрон.

