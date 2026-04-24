При куп ограничения на Интернет в Русия: Атентат срещу ръководството на Роскомнадзор е бил осуетен, твърди ФСБ

24 април 2026, 19:55 часа 360 прочитания 0 коментара
Снимка: Wikipedia/Troncospetsnaz
ФСБ - наследникът на КГБ, обяви, че е осуетен опит за атентат срещу ръководството на Роскомнадзор, предаде РИА Новости, позовавайки се на пресслужбата на силовата агенция. Арестувани са "седем поддръжници на крайнодясна и неофашистка идеология". Планът е бил да бъде взривена кола и с това да бъде убито ръководството на Роскомнадзор.

Още: Банкови карти не работят, услуги в Русия са блокирани: Дали заради опита на властите да спрат Telegram? (ВИДЕО)

ФСБ казва също, че лидерът на "терористичната група" е бил 22-годишен московчанин, който е оказал съпротива и е открил огън. Той е бил убит.

Иззети са 1-килограмово импровизирано взривно устройство, граната F-1, пистолет със заглушител, два газови пистолета, радиостанции, неонацистки "атрибути", украински националистически символи и инструкции за присъединяване към терористична организация, забранена в Русия. Образувани са наказателни дела за незаконен трафик на оръжия и взривни устройства.

ФСБ твърди, че задържаните са били вербувани от украинските разузнавателни служби чрез Телеграм. "Украинските разузнавателни служби се опитват да осуетят усилията за гарантиране на сигурността на информационното пространство в Русия, включително блокирането на Телеграм. Врагът масово използва Телеграм за извършване на саботаж, тероризъм, екстремизъм, киберизмами и други сериозни престъпления", настоява ФСБ. Дали това е истина или е маневра за оправдание на сериозните ограничения на Интернет в Русия, които на 23 април руският диктатор Владимир Путин публично одобри и точно с аргумент как така се пазела сигурността на руснаците - всеки сам може да помисли.

Още: След като обяви онлайн война на Путин: Основателят на Telegram получи призовка в Русия (СНИМКА)

Ивайло Ачев Отговорен редактор
