Победата на Никола Цолов, която едва не погуби директора на Кампос

Голямата звезда на България в автомобилните спортове Никола Цолов отново остави света безмълвен след като триумфира за трета поредна година в Гран При на Монако. Той завоюва победата в последната обиколка и се изкачи на второ място във временното класиране на Формула 2. Директорът на Кампос Рейсинг коментира представянето на българина и сподели очакванията си за остатъка от сезона.

Шефът на Кампос определи триумфа на Никола Цолов в Монако като дълго търсеното изкупление

"Това е изкуплението, което търсихме след двата тежки старта за Никола в Маями и Канада. В Монреал също заслужавахме победата, бяхме лидери, но се появиха проблеми с болидите, избрали алтернативна стратегия. Там обаче видяхме, че сме конкурентни и ако всичко е наред, се борим за първото място. Сега Никола е изключително силен! Мотивирани сме да дадем на пилотите ни най-доброто, за да печелят, и те го доказаха по улиците на княжеството. Не мога да искам повече, предстоят много поредни стартове", заяви Кампос пред официалния сайт на Формула 2.

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"Щях да получа инфаркт. Едва не умрях от нерви. Видяхме, че Рафа има проблеми със студените гуми и посъветвахме Никола да го притисне, за да го провокира да сгреши, което и стана. В един момент си помислих, че Рафа е ударил Никола и има поражения по болида. Той обаче веднага каза по радиото, че колата е добре, заложи на сигурно темпо и кара без грешка до финала, взимайки и най-бързата обиколка", обясни испанецът.

"Вълнувам се за домашното ни състезание. Миналата година триумфирахме с Арвид, защо да не го повторим сега? Никола и Ноел се справят отлично и всичко е възможно. Със сигурност ще бъдем много силни", завърши Адриан Кампос.

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