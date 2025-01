Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън обяви, че е в ремисия

Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън обяви чрез социалните мрежи, че е в ремисия.

Тя благодари от сърце на тези, които са помогнали на нея и на съпруга ѝ принц Уилям.

„Не можехме да искаме повече“, написа тя. „Грижите и съветите, които получихме през времето, когато бях пациент, бяха изключителни“.

По-рано днес Кейт посети болницата в Лондон, в която се лекуваше от онкологично заболяване.

За принцесата на Уелс това бе първият самостоятелен ангажимент след края на терапията й.

Болницата The Royal Marsden е водещ в света център за лечение на рак. До днес не беше потвърдено, че Кейт се е лекувала именно там.

"В новата ми роля като съвместен покровител на The Royal Marsden се надявам, че чрез подкрепа на новаторски изследвания и клинични постижения, както и насърчаване на благополучието на пациентите и семействата, можем да спасим много повече животи и да трансформираме опита на всички засегнати от рак", пише Кейт.

"За мен е облекчение сега да съм в ремисия и оставам фокусиран върху възстановяването. Както знае всеки, който се е сблъсквал с диагноза рак, отнема време, за да се приспособите към новото нормално състояние. Въпреки това очаквам с нетърпение една пълноценна година напред", посочва принцесата.

I wanted to take the opportunity to say thank you to The Royal Marsden for looking after me so well during the past year.



My heartfelt thanks goes to all those who have quietly walked alongside William and me as we have navigated everything.



We couldn’t have asked for more.… pic.twitter.com/f3sA7yZdOi