Присмех към Путин как говори за Запада и помощта му в оръжия за Украйна (ВИДЕО)

В дневния обзор на ISW – американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, се обръща внимание именно на някои смайващи твърдения на Путин покрай новината за ядреното оръжие. На първо място – как Русия щяла да построи над 1600 танка до края на 2023 година. Освен това Путин продължи как за да можело Западът да се мери с руския военно-промишлен комплекс, трябвало да жертва много средства, насочени към други политики, за цивилното население. От ISW обаче буквално се присмиват – само БВП на САЩ е 10 пъти по-голям от руския, а Германия, Франция и Великобритания, които също помагат активно на Украйна, имат поне 5 пъти по-голям БВП от Русия общо. "Несъмнено САЩ и съюзниците му са правили избори, когато са обмисляли какви средства да дадат на Украйна, но изборите, преди които те са изправени, са нищо в сравнение с тези, преди които е изправена Русия", подчертават американските специалисти. И добавят – за да може Русия да издържи дори на сегашното си темпо в Украйна, икономиката ѝ трябва да стане изцяло военна, да има официално военно положение, което Путин продължава да не прави и изглежда не иска да направи.

Специално за танковете – в момента "Уралвагонзавод" прави по 20 танка на месец. Отделен е въпросът какво е качеството спрямо западната военна техника. Освен това, месечно руснаците губят около 150 танка в Украйна, тоест трябва да произведат над 1300 само до края на годината, за да изравнят везните. А докъде са я докарали руснаците точно с танковете е показателно от казаното в едно от предаванията на руския пропагандист и санкциониран от Запада уж журналист Владимир Соловьов – в употреба влизат Т-34, танкове от Втората световна война.

After russia began deconserving its T-54 tanks manufactured in late 1940s, they also decided to create a division of WWII era T-34s. The plan is to take them down from pedestals in towns and cities across the country.

Abramses, Leopards and Challengers must be really scared now… pic.twitter.com/keo0j9Oqu0 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 25, 2023

Изключително показателно за състоянието на западния военно-промишлен комплекс е изказване отпреди две седмици на Армин Папегер, главния изпълнителен директор на най-голямата германска оръжейна компания Rheinmetall. "Ако Западът иска Русия да загуби тази война, тогава Русия няма да я спечели. И Европа, и САЩ са в състояние да произведат повече, отколкото Русия някога ще може да произведе", каза той, докато критикуваше германското правителство, че не е достатъчно решително, за да може Rheinmetall да покаже в пълна мяра на какво е способна в производството на оръжия с решителна държавна подкрепа.

Специално за снарядите с обеднен уран – Путин усилено внушава как използването им ще предизвика радиационен ефект, което е категорично невярно. Дори МААЕ има специално обяснение какво представлява обеднения уран и че е изключително подходящ за военни цели именно защото няма радиационно замърсняване. Обедненият уран дава на снарядите по-голяма пробивна мощ. Приказването на Путин не е нищо повече от информационна (пропагандна) кампания, с която търси начин да въздейства и понижи украинския боен дух, категорични са от ISW.

Suburbs of Bakhmut, fighters of the 2nd assault battalion of the 3rd separate assault brigade repulse an enemy assault group. pic.twitter.com/6Oi3DYlZbM — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 25, 2023

Междувременно, на бойното поле нещата не се променят. Украинците успяват да удържат и стабилизират районите около Бахмут и Авдеевка – това личи както от сутрешната сводка на украинския щаб, така и от факта, че снощи популярният руски телеграм канал "Рибар" не публикува традиционния си обзор, а само сводка къде имало артилерийски обстрели по места. Руският пропагандист Семьон Пегов също индиректно признава, че скорошните руски опити да бъде овладян Пътя на живота (Хромово – Часов Яр) при Бахмут са се провалили – Пегов пише как украинците държат позиции там, държат ги и на север при Орехово-Васильовка.

At first there were four of them, there were three of them, there was only one left and he left. pic.twitter.com/8F5u75eJ58 — Paul Jawin (@PaulJawin) March 25, 2023

View from the other side. Wagner cockroaches firing on Ukrainian troops somewhere around Bakhmut. pic.twitter.com/bO8s8aNr9v — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 25, 2023

Все по-очевидно изглежда, че руснаците хвърлят големи усилия при Авдеевка и дори има оценки, че това е за сметка на Бахмут. При Бахмут вчера е имало само 18 руски пехотни атаки при средно ниво от 40-50, по думите на говорителя на украинското командване „Изток“ полковник Серхий Черевати. И британското министерство на отбраната дава оценка, че руската офанзива при Бахмут почва да изпада в състояние на застой, но от ISW уточняват, че това не значи, че руснаците ще спрат да атакуват града – напротив, на периоди това ще се случва свирепо и агресивно. Въпросът е, че руската бойна мощ не е достатъчна за пълен пробив, поне за момента – необходими са подкрпления за ЧВК Вагнер в жива сила и техника от редовната руска армия.

При Авдеевка руските атаки са и от север, и от юг, но засега украинците удържат. Вече обаче има атаки и от запад – Тоненко, 6 километра западно от Авдеевка, което още веднъж подсказва, че руснаците отчаяно искат да спечелят нещо по-значимо преди очакваната украинска контраофанзива.

