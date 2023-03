Руснаците гадаят и се плашат: Къде ще е украинската контраофанзива, колко ще е голяма (ВИДЕО)

Кога, къде и колко голяма ще е очакваната нова украинска контраофанзива? Изглежда, надлъгването какво може и какво не може да се случи вече тече с пълна сила.

Пред японския вестник "Йомиури", украинският президент Володимир Зеленски обяви, че все още украинската армия не може да тръгне в контраофанзива. "Все още не можем да започнем [контраофанзива]. Без танкове, артилерия и [американски реактивни системи за залпов огън] HIMARS не можем да изпратим храбрите си войници на фронтовата линия", заяви украинският лидер. Той подчерта, че Киев очаква доставки от партньорите. И добави, че засега не вижда никакви условия за мирни преговори, както и че Китай не е предлагал да бъде посредник в разговор с Киев.

Не така обаче виждат нещата в Русия. След като онзи ден създателят на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин коментира как украинците ще си върнат всичко завладяно (ВИДЕО), конкретните му опасения, бяха на практика споделени от бившия руски президент и експремиер Дмитрий Медведев, който сега е зам.-секретар на Руския съвет за национална сигурност. Медведев коментира, че руското командване е наясно с подготовката за украинска контраофанзива. А в руското информационно пространство в Телеграм вече се повтаря усилено тезата на Пригожин, че ще има украинска атака в Белгородска област, като целта е чрез завладяването ѝ тази руска земя да бъде използвана за разменна монета, коментира в дневния си обзор ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

Street fight in Bakhmut. pic.twitter.com/r3VRZutqMy — Paul Jawin (@PaulJawin) March 24, 2023

Че напрежението за предстоящата украинска контраатака расте си личи и от думите на бившия силов министър на т.нар. ДНР и осъден на първа инстанция в Хага на доживотен затвор заради свалянето на полет MH17 Игор Гиркин. Той открито заговори, че украинците вече тайно са получили 100 танка "Леопард".

"Ukraine has already received more than 100 Leopard tanks that have not been officially announced," says secret agent Girkin.



Why are you so nervous Igor? Uuuuraaaaaaaaa 😂 pic.twitter.com/zEEagjp5vj — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 24, 2023

Отделно, Александър Ходаковски, друг бивш силов министър на ДНР и настоящ полеви командир на милиция на ДНР – отряда "Восток", също коментира, че украинците се активизират. "Восток" се намира в южната част на Донецка област, като действа главно при Угледар (Въгледар, Вухледар) и Авдеевка. Според Ходаковски, украинската артилерия е почнала да обстрелва руски позиции много повече и по-често, тоест явно има нови запаси от боеприпаси. Ходаковски се оплаква, че "стреляме икономично", а отделно украинците са почнали да стават все по-активни и с атаки с дронове, като използват нова тактика – дронове-примамки.

Специално за Авдеевка, където в последните десетина дни руските усилия видимо стават все по-големи, се появи пореден видеоклип – на руски войници, оплакващи се как били пратени "на заколение" при атака срещу Водяне (на южния фронт на Авдеевка). Те говорят и как командването иска от тях да си плащат, за да не ги хвърлят на най-смъртоносните места от фронта. Оперативната руска информация там е, че от североизток е овладяна Камянка и сега има опит да бъде пробито Степово на северозапад, за да може да се мисли за обкръжаване на Авдеевка:

Russian soldiers from the "Storm" unit, consisting of both convicts (and likely some mobilised), formed by Russian MoD, published a video revealing they were purposefully sent into slaughter during the assault of Vodyane while blocking units prevented their retreat. The unit… pic.twitter.com/J3citHJOpQ — Dmitri (@wartranslated) March 24, 2023

На този фон, главнокомандващият на украинската армия генерал Валерий Залужни заяви следното: "Бахмутското направление е най-трудно. Благодарение на титаничните усилия на Силите за отбрана фронтът успява да се стабилизира". Залужни го е казал в телефонен разговор с командващия британската армия адмирал сър Тони Радакин.

Bakhmut is Ukraine. Code 9.2 unit of the 92nd mechanized brigade tells Russians "Welcome to Ukraine". pic.twitter.com/NAniwN8GBK — Paul Jawin (@PaulJawin) March 24, 2023

Специално при Бахмут за последните 24 часа няма видима промяна. Отбити са руските атаки от северния фронт – Орехово-Васильовка (11-12 километра северозападно от Бахмут) и Богдановка (5-6 километра север-северозапад от Бахмут). Блокиран е и руският натиск при Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут), гласи украинската официална сводка.

Геолокализирани кадри показват, че руснаците опитват да пробият на юг от Ивановско, през магистрала Т0504 Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут, както и че от север вървят на запад от Залижанско (11 километра северозападно от Бахмут), което подсказва, че руските сили не успяват с целта си да тръгнат към Хромово и да затворят обръча около Бахмут.

GeoConfirmed UKR.



"Tactical group Adam shells Russian infantry"



0:14 = 48.556058, 37.903727

0:50-1:23 near 48.555095, 37.920072

HW43+CFH Ivanivske, Donetsk Oblast, Ukraine



GeoLocated by @blinzka https://t.co/RtfEC8OhgE — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) March 24, 2023

GeoConfirmed UKR.



"New Russian positions were spotted by aerial reconnaissance of the 30th brigade thanks to a Russian soldier who came out. The positions were immediately shelled."



48.70018, 37.92413

PW2F+3MC Zaliznyans'ke, Donetsk Oblast, Ukraine



GeoLocated by @EerikMatero https://t.co/QxpFbZ2yi6 — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) March 24, 2023

Говорителят на украинското командване "Изток" полковник Серхий Черевати коментира, че за изминалото денонощие имало 32 пехотни сблъсъка в Бахмут и региона и че руски десантчици от ВВС подкрепят ЧВК Вагнер, защото армията на Пригожин вече има прекалено големи загуби в личен състав. Популярният руски телеграм канал "Рибар", свързван с финансиране от Пригожин, става все по-лаконичен – руснаците продължавали да притискат украинците в иднустриалната зона АЗОМ в северната част на Бахмут.

В Луганска област положението е все същото – вяли и неуспешни атаки на руснаците срещу Хряниковка (17 километра североизточно от Купянск), Билохоривка (13 километра южно от Кремена), Диброва (5 километра югозападно от Кремена), както и битки в природен парк Серебрянка, до Кремена.

Destroyed Russian MTLB, tank, killed Russian soldiers north of Bilohorivka, Luhansk region at 48.937183, 38.245343. The Russians tried to break through the defenses in this sector of the front. pic.twitter.com/qWcpyeezXN — Paul Jawin (@PaulJawin) March 24, 2023

Artillery of the 92nd brigade destroyed the Russian electronic warfare and electronic intelligence systems with high-precision projectiles in Sosnovyi, Luhansk region at 49.457861, 38.118460. Geo by @EjShahid. Video source Leonid Maslov. pic.twitter.com/0PDtNKUMEM — Paul Jawin (@PaulJawin) March 24, 2023

Интересен аспект от последните дни е, че назначеният от руснаците губернатор на Крим Сергей Аксьонов е формирал собствена частна армия от 300 души, под командването на Константин Пикалов. Пикалов командваше ЧВК Вагнер в Африка. Новината съобщи "Важни истории". Тя подсказва, че има и вътрешно разцепление в ЧВК Вагнер, защото служещите в новата формация на Акьонов ("Конвой") имат договори и с руското военно министерство, което Пригожин така усилено напада с политически цели. А през тази нощ в Севастопол отново е имало експлозии - информацията дотук е за свалени дронове, но е оскъдна.

За изминалата нощ украинската армия съобщава, че е извършила 17 въздушни удара, а руската е извършила 50.

