Пробив в данните засегна 9 млн. души в Дания

Неизвестни извършители са получили достъп до данни, съхранявани в Централния регистър на населението (ЦРН) на Дания, които включват имена, адреси, номера на ЦРН и друга чувствителна информация, принадлежаща на около 8,8 милиона регистрирани лица. "Изключително сериозън" определи пробива министърът на науката, висшето образование, изследванията и въпросите на цифровизацията Кристина Ейелун. "Заедно с всички съответни органи работим за установяване на пълния обхват на инцидента", каза тя, цитирана от ДПА.

Пълният обхват на пробива остава неясен. Първоначалните открития показват, че до системата за ЦРН е бил осъществен достъп чрез идентификационните данни за вход на датска компания.

Регистърът на населението на Дания съдържа данни за около 11 милиона души, уточни министерството. Той включва също така и починали лица, както и такива, които са се преместили в чужбина. Там се съхраняват и данни за членство в Църквата на Дания, както и подробности за юридическа недееспособност или ограничения на дееспособността.

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