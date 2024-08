Почти 24 години по-късно Курск настигна руския диктатор Владимир Путин. Това е едно от посланията, които се отправят към издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца Путин.

Трагедията с подводницата "Курск" стана факт през 2000 година - тогава, когато Путин имаше съвсем малък стаж като президент на Русия. Въпреки бързите уверения, че западни държави могат да пратят помощ, Руската федерация не я прие първоначално и се забави достатъчно, за да бъде пропиляно време, в което можеше да бъдат спасени животи.

Изключително добре какво се случва показва запис, на който една от майките на загинал моряк съсипва от критики руската власт при една от срещите, организирани за "ъпдейт" на ситуацията. Именно този епизод, при който се вижда как жената бива упоена от медицинска сестра, за да спре да крещи изключително верни и пълни с укор думи. В различни коментари през годините различни анализатори твърдят, че тогава Путин е осъзнал силата на медиите и е започнал да работи за систематичното им овладяване и пречупване:

А как самият Путин обясняваше трагедията при Лари Кинг - припомнете си (научете):

След неочаквания пробив на украинската армия в Курска област, в социалните мрежи е пълно с подигравки заради Курска област. Знаково е ВИДЕО, публикувано от говорителя на украинското командване "Юг" Дмитро Плетенчук. То обаче буквално е едно от най-кротките – има такива подигравки, за които СЕМ би санкционирал която и да е медия, ако ги публикува.

Показателно е, че експрезидентът на Руската федерация Дмитрий Медведев пощуря в профила си в Телеграм и поиска Русия да стигне "до Одеса, до Харков, до Днепропетровск, до Николаев, до Киев и след това": Украйна бере първи плодове от операция "Курск" (ОБЗОР - ВИДЕО)

There is uncertainty and bewilderment in Russian "Z-channels" this morning. It is difficult for them to quickly shift from "Russia from Vladivostok to Lisbon" to "We will defend the city of Kursk" and "Sudzha is a Russian city." https://t.co/9rOYXxNw6w pic.twitter.com/2SpUDkYAx9