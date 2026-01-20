Прокуденият от Майдана проруски президент Янукович присвоил държавна земя - Украйна го осъди

Заради отнемане на ловни земи в село Сухолуччя, Киевска област на Украйна, бившият проруски президент на страната Виктор Янукович беше осъден на 15 години затвор, съобщи Специалната антикорупционна прокуратура на 20 януари. Днес съдебният състав на Върховния антикорупционен съд обяви присъдата, като призна Янукович за виновен в присвояване на горски парцел с площ от 17,5 хектара и приблизителна стойност над 22 милиона гривни (около 433 хил. евро).

Присъдата предвижда и лишаване от правото осъденият да заема длъжности в държавните органи и местното самоуправление и други функции за срок от три години, "с конфискация на цялото имущество, принадлежащо му по право на собственост".

Янукович се намира в Русия, където избяга след протестите на Евромайдана от 2013-2014 г. в Украйна. Те избухнаха, след като той отказа да подпише споразумение за асоцииране с Европейския съюз. Стигна се до брутални сблъсъци със силите за сигурност, включително печално известните "Беркут". Повече от 100 души бяха убити.

Съучастникът на бившия президент също е признат за виновен в извършване на престъпление. В същото време съдът освободи лицето от изтърпяване на наказанието на основание изтичане на давностния срок.

Решението на съда влиза в сила 30 дни след обявяването му, освен ако не бъде обжалвано.

Делото срещу Виктор Янукович

През 2007 г. бившият президент (по време на престъплението – министър-председател) Виктор Янукович, с цел да присвои държавна собственост, а именно горски парцел от горското и ловно стопанство „Днипро-Тетерив“ на територията на селския съвет Сухолуччя в район Вишгород, област Киев, инициира приемането на редица решения, които водят до отчуждаването на посочената земя, съобщава Специалната антикорупционна прокуратура.

Снимка: Getty Images/Guliver

За да реализират престъпния план, съучастниците на бившия президент са привлекли свои близки сътрудници, които са подали заявления до Киевската областна държавна администрация за отреждане на парцели с площ до 1 хектар, а впоследствие – за промяна на предназначението им. Това по-късно е позволило земята да бъде свободно прехвърлена на фирма, контролирана от Янукович.

Впоследствие, през 2009-2011 г., на този парцел е построен хотелски комплекс и ресторант, който бившият президент е използвал за лични нужди.

Разследването на тези факти е започнало през 2014 г. До ноември 2019 г. делото е разследвано от Специалния разследващ отдел на Главната прокуратура. След това е прехвърлено към Специалната антикорупционна прокуратура и Националното антикорупционно бюро (НАБУ).

Тъй като всички обвиняеми са в списъка на издирваните лица, срещу тях бяха проведени специални съдебни производства (задочно).

На 27 февруари 2023 г. правоохранителните органи приключиха разследването по подозрение за откраднат от Виктор Янукович и трима други лица парцел от 17,5 хектара в Киевска област – ловният резерват „Сухолуччя“.