Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че окупираният украински полуостров Крим е „не по-малко важен за сигурността на Русия“, отколкото Гренландия е за Съединените щати. Топ дипломатът на Москва заяви, че правилата, които преди са били в полза на Запада и са подкрепяли световния ред, сега са отменени на международната сцена. Така Лавров неправилно приравни Доналд Тръмп с европейските съюзници на Украйна, които се противопоставят както на агресията на Руската федерация, така и на амбициите на републиканеца да получи контрол над най-големия остров на Земята, част от Кралство Дания.

Лавров описа настоящата глобална ситуация като игра на „силният е прав“, което било особено очевидно в конкуренцията с икономическото влияние на Китай.

Крим и Гренландия - "сигурност" на първо място

Руският външен министър също така заяви, че „Гренландия не е естествена част от Дания“, но подчерта, че Русия няма намерение да се намесва в продължаващия спор. "НАТО преминава през период на предизвикателства и Русия не е заинтересована да се намесва в Гренландия", каза той.

Снимка: Kremlin.ru

Интересно е дали незаконно анексираният през 2014 г. Крим е "естествена част" от Русия - това Лавров не коментира. В официални документи е записано, че Гренландия е част от Кралство Дания, но къде преди 2014 г. е било записано, че украинският Крим е руски, също не е ясно.

Лавров добави, че нито Китай, нито Русия имат планове да завземат Гренландия. Тръмп се позовава на сигурността на САЩ чрез контрол над острова, който, по думите му, е заобиколен от руски и китайски кораби.

„Вашингтон знае, че Русия няма такива планове. НАТО трябва да постигне съвместно споразумение по Гренландия в рамките на Алианса“, даде съвет руският външен министър.

Лавров одобри Съвета за мир на Тръмп

Лавров заяви също, че гледа положително на идеята на американския президент Доналд Тръмп за създаване на Съвет за мир, в който е поканен и водещият агресивна война срещу Украйна диктатор Владимир Путин.

Според плановете на Тръмп Съветът за мир, фокусиран върху Ивицата Газа, ще разглежда и други конфликти по света. Участващите страни ще трябва да допринесат с по 1 милиард долара всяка, за да получат постоянно членство: Списъкът на Тръмп: Кои държави са поканени в Съвета за мир и къде е България? (ВИДЕО).