Ефектът "Тръмп": Отменят подписване на важен документ за Украйна, Зеленски избира страната си пред Давос (ВИДЕО)

Доскоро съюзниците на САЩ очакваха основният принос на Доналд Тръмп по време на Световния икономически форум в Давос тази седмица да бъде подписването на споразумение за възстановяване на Украйна. Вместо това те се озоваха в ситуация на суматоха преди пристигането му, обсъждайки как да овладеят кризата около Гренландия, която заплашва да разцепи НАТО. Европейските официални лица „трябваше да изхвърлят темите си за Украйна и да напишат нови за Гренландия“, казва украински официален представител пред американското издание Axios.

Причината - на 17 януари републиканецът заплаши с допълнителни 10-процентови мита осем държави от Европа и НАТО, които не са съгласни с политиката му за най-големия остров на Земята. Той заяви, че тарифите ще влязат в сила от 1 февруари за Дания, Норвегия, Швеция, Финландия, Великобритания, Франция, Германия и Нидерландия и че ще важат, докато не бъде постигната сделка, при която САЩ купуват Гренландия.

Спорът за Гренландия отмести плановете да се използва седмицата в Давос за постигане на споразумения между САЩ, Украйна и европейските сили относно гаранциите за сигурност и възстановяването на нападнатата от Русия страна.

Снимка: Getty Images

Украйна: Отменено е подписването на "плана за просперитет"

Неназован украински представител казва пред Axios, че е било отменено подписването на „плана за просперитет“. Американски представител отрича обаче да е била определена дата за това и посочва, че планът все още се нуждае от доработване. Става въпрос за елемент от 20-точковия проект за мир в Украйна, разработен от Вашингтон и Киев, който касае споразумение за инвестиции, икономическо развитие и бъдещото възстановяване на Украйна: Зеленски за първи път показа 20-точковия мирен план с посредник САЩ и даде детайли за Донбас и АЕЦ "Запорожие" (ОБЗОР - ВИДЕО).

Тръмп все още планира да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски и няколко европейски лидери в Швейцария, но американски представител посочва, че не трябва да се очакват пробиви.

САЩ се срещат с Русия

Междувременно пратениците му Стив Уиткоф и Джаред Къшнър планират да се срещнат с пратеника на диктатора Владимир Путин Кирил Дмитриев, който е ръководител на Руския фонд за преки инвестиции. Това трябва да стане в Давос във вторник и на срещата ще се обсъди ситуацията в Украйна.

Дмитриев и други представители на Кремъл похвалиха Тръмп в понеделник за неговите усилия по отношение на Гренландия. Москва също заяви, че Тръмп е поканилПутин да се присъедини към Съвета за мир - инициатива на републиканеца, създадена заради Ивицата Газа, но и за разглеждане на други конфликти по света.

Снимка: Getty Images

Зеленски остава в Украйна: "Избирам страната си пред Давос"

Докато Москва изкушава Вашингтон насред хаоса с Гренландия, украинският президент остава у дома. Той бе попитан дали ще пътува до Давос и какво се случва с "плана за просперитет" и гаранциите за сигурност, като отвърна, че "засега" планът му е как да помогне на украинците с липсата на ток, парно и вода на фона на руските атаки. "Това е най-важният приоритет сега", заяви Володимир Зеленски и добави, че е разговарял с представители на Министерството на енергетиката и други отговорни институции.

"Определено избирам Украйна в този случай пред икономически форум. Но всичко може да се промени за минута, защото за мен, а и за украинския народ, е много важно да се сложи край на войната. "Планът за просперитет" и гаранциите за сигурност са два много важни документа. Благодарен съм на американския и украинския екип, които работиха заедно - остава само още една миля, за да довършим тези документи. Ако са готови, ще имаме среща и ще има пътуване. Ако има енергийни пакети или дори срещи относно допълнителни мерки за противовъздушна отбрана, разбира се, ще отида", отвърна той за Давос.

Зеленски сподели, че към момента пред него стои задачата да координира всички служби в Украйна. "Въпреки сигналите от екипа в Давос, че е почти завършен документът за възстановяването на Украйна, ще видим. Засега оставам", добави украинският президент.

Zelenskyy on the trip to Davos: in this case, I choose Ukraine rather than the economic forum. pic.twitter.com/e2wn7q3oPo — WarTranslated (@wartranslated) January 20, 2026

