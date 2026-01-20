Ман Сити се издъни срещу аутсайдер в Шампионска лига (РЕЗУЛТАТИ)

Шампионската лига се завърна ударно с първите си мачове за новата 2026 г. Ранните двубои противопоставиха дебютанта Кайрат срещу белгийския Брюж, а аутсайдера Бодьо/Глимт се изправи срещу английския гранд Манчестър Сити. В първия двубой не станахме свидетели на нищо необичайно, но вторият сблъсък донесе изненада, която може да бележи първата "шампионска" вечер от над месец насам. "Гражданите" записаха втора поредна загуба след поражението в дербито на Манчестър през уикенда.

Брюж разгроми Кайрат с 4:1

В първия мач от Шампионска лига за 2026 г. Брюж гостува на Кайрат. Мачът премина под контрола на белгийския гранд, като те притежаваха топката през повече от половината време, а ударите им бяха тройно повече от тези на гостите. Брюж поведе още в 32-рата минута, а в 38-мата покачи на 2:0. Второто полувреме протече по идентичен начин. Гостите си подсигуриха победата с още 2 попадения, а за Кайрат почетното попадение дойде във втората минута на добавеното време. Така крайният резултат стана 1:4.

Манчестър Сити загуби от Бодьо/Глимт с 3:1

Въпреки че игра в неподражаемия стил на Пеп Гуардиола, Манчестър Сити загуби като гост от един от аутсайдерите в Шампионска лига. Бодьо/Глимт поднесе изненадата в програмата на ранните мачове, като победи "гражданите" с 3:1. Манчестърци доминираха във владението и имаха повече удари, но ефективността на норвежците беше безпощадна. Първото полувреме завърши при резултат 2:0 за домакините. Те вкараха и трети гол, но Раян Шерки върна едно попадение за Ман Сити в 60-тата минута. Повратната точка дойде две минути по-късно, когато Родри си изкара червен картон. До края на мача резултатът не се промени и Бодьо/Глимт победи Манчестър Сити с 3:1

