Руският външен министър Сергей Лавров достигна ново ниво на наглост. На 20 януари той заяви, че Обединеното кралство вече не трябва да се назовава „Великобритания“, тъй като е единствената страна в света, която официално нарича сама себе си „велика“. Вместо това трябвало да се използва просто "Британия", даде съвет топ дипломатът на Москва, след който, уверени сме, властите в Лондон няма да могат да спят спокойно.

Лавров заяви това пред репортери, след като неговата говорителка Мария Захарова отвърна на кореспондента на британската телевизия Sky News. Руският външен министър каза, че британците не трябва да се обиждат от думите му.

Още: Тръмп валидира войната на Путин: Лавров сравни Крим с Гренландия

Също така посочи, че друг пример за страна, която се нарича „велика“, е Великата социалистическа народна либийска арабска джамахирия (Либия), ръководена от Муамар Кадафи. „Но тя вече не съществува", отбеляза Лавров.

Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия обикновено се нарича „Великобритания“ на руски език.

🐴 Lavrov Suddenly Drops the “Great” From Great Britain



“I believe we should call Britain just Britain, because Great Britain is the only example of a country that calls itself great. <…> No offence,” Lavrov said. https://t.co/KZ6kpWgSU8 pic.twitter.com/Jv0R8Uhdkc — NEXTA (@nexta_tv) January 20, 2026

Обединеното кралство - публичен враг №1 на Русия

Докато САЩ под ръководството на Доналд Тръмп се опитват да възстановят отношенията си с Москва и да посредничат за мир между Русия и Украйна, Великобритания получи статута на публичен враг номер едно на Русия.

Още: Тръмп се закани и на Великобритания - заради важен за САЩ остров (СНИМКИ)

В руската държавна телевизия често се използва терминът "Коварният/предателският Албион", с който Великобритания се представя като интригантска глобална разузнавателна сила, която се меси зад кулисите от Вашингтон до Иран, за да подкопае руските интереси по целия свят.

Великобритания твърди, че Русия е заплаха за Европа. На фона на войната в Украйна, подпалена от диктатора Владимир Путин, Русия и Западът многократно се обвиняват взаимно в разгръщане на шпионски кампании с интензивност, невиждана от времето на Студената война, отбелязва Reuters.

Още: Лавров се жалва от САЩ и Тръмп: Още държат наши граждани заедно със заловен танкер (ВИДЕО)