Социолог: Някои от малките политически партии ще се надяват на колаборация с Радев

В предаването "Още от деня" по БНТ социолозите Боряна Димитрова от "Алфа Рисърч" и Евелина Славкова от "Тренд" определиха като очаквани посланията на президента Румен Радев в изявлението му снощи. Новото, според тях, е била прошката, която поиска от българските граждани. Боряна Димитрова и Евелина Славкова са на мнение, че партиите, с които Румен Радев ще избере да се яви на изборите, не са във фокуса на общественото мнение. По-интересно, според тях, ще е към кое политическо семейство ще се ориентира. В позиционирането си ще търси двусмисленост и сигнали и вляво, и вдясно, смятат те.

"Най-сложна е ситуацията на по-малките политически партии в парламента, които по редица теми имат сходни позиции, не напълно покриващи, но сходни с президента. Те биха били сериозно потърпевши от влизането му. И ми се струва, че и те търсят своите опции, дали да бъдат по-радикални с по-ясно очертани разграничителни линии както видяхме от Костадинов, който много ясно постави своите разграничителни линии или да бъдат по-меки с отворена врата, но още е рано и сме на етапа на емоциите от този проект", заяви Боряна Димитрова от "Алфа Рисърч".

Отношение по въпроса взе и Евелина Славкова от "Тренд". "Някои от малките политически партии ще се надяват на колаборация с Радев. По-големите, естествено е, че ще критикуват и ще влязат в конфронтация с него. По време на кампания, на нито една партия не ѝ е работа да казва с кого ще се коалира, защото целта на всички е постигане на пълно мнозинство, смята Славкова. "Затова и Радев най-вероятно няма да отговори с кого би се коалирал след изборите, ако не му достигат депутати", добави тя.

"Ще следим три основни битки – битка за първото място, битка за съюзника, включително днес видях, че се прокарва от близки съветници дали на тези избори ще се реши въпросът за управлението или на следващи", каза Боряна Димитрова.