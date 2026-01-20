Оставката на Румен Радев:

Родителски тактики, които изграждат успешни деца

Всеки родител иска детето му да расте щастливо и да стане  самостоятелен, независим и успешен човек. Основният въпрос обаче е как да го направи. В продължение на приблизително 80 години учените се опитват да отговорят на този въпрос чрез серия от дългосрочни проучвания. Над 70 000 двойки родители и деца са били проследявани през целия им живот, събирани са данни за образование, заетост, умствени способности, физическо и психическо здраве, както и за семейството и родителството.

Учените са изследвали пет поколения деца - най-дългосрочното проучване на човешкото развитие в света. Изследователите са се стремили да определят защо някои деца успяват, а други не, и каква роля са играли родителите им в общия им успех. 

Въпреки че индивидуалните различия със сигурност играят роля, експертът по родителство Хелън Пиърсън отбелязва, че 7 модела на родителско поведение имат най-голямо влияние. 

Кои са моделите? 

  • говорене с децата и слушане; 
  • отговаряне с топлина на техните въпроси; 
  • споделяне на вашите планове за бъдещето им; 
  • преподаване на цифри и букви; 
  • воденето им на екскурзии; 
  • четене и насърчаването им да четат за удоволствие;
  • установяването и поддържането на редовен час за лягане. 

Разбира се, това са очевидни заключения, но те често са изключително важни. Вземете например разговорите с деца и уменията за слушане. Най-добрият показател е дали родителите са разсеяни, когато са с децата си. Накратко, всяко време, прекарано с деца, е полезно, но качественото време е още по-добро. Същото важи и за четенето на деца в ранна възраст и насърчаването им да четат за удоволствие, когато пораснат. Проучване на повече от 160 000 възрастни в 31 държави установи, че колкото повече книги са имали участниците в домовете си като деца, толкова по-компетентни са ставали те като възрастни в три важни области - грамотност, математика и използване на технологии за комуникация, събиране и анализ на информация. 

Данните показват също, че децата, които четат за удоволствие до 10-годишна възраст, са по-склонни да се справят по-добре в училище, не само по родния си език, но и по предмети като математика. 

И накрая, времето за лягане. Проучването установи, че децата, които си лягат в различно време, са по-склонни да изпитват поведенчески проблеми. Когато обаче възприемат редовно време за лягане, много от тях показват подобрения в поведението си. Защо? Проучването установи, че нередовните часове за лягане могат да нарушат естествените ритми на тялото и да доведат до лишаване от сън, подкопавайки съзряването на мозъка и способността за регулиране на определени поведения. По този начин, правенето на това, което помага на децата да станат по-успешни, удовлетворени и щастливи като възрастни, може да е по-лесно, отколкото мнозина биха си помислили. 

Важно предупреждение 

Но всички тези открития идват с едно предупреждение - децата, родени в бедност или семейства в неравностойно положение, е по-малко вероятно да процъфтяват и макар доброто родителство понякога да може да им помогне да преодолеят несгодите и да постигнат успех. Изследванията показват, че доброто родителство намалява образователната разлика между децата от заможни и бедни семейства само с около 50%.

Но доброто родителство е съществено важно, независимо от обстоятелствата.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
